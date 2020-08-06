В «ДНР» еще три человека скончались от коронавируса

В «ДНР» за сутки выявлены 48 случаев заболевания COVID-19, три человека умерли. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 5 августа, выявлены 48 случаев заболевания COVID-19, из них 3 случая обнаружено у приехавших из Украины и 1 – из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 10 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 92 и 62 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 11:00 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1914:

на лечении – 943 пациента,

выписаны – 860 человек,

летальных случаев – 111.

«По состоянию на 6 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – заявляют в «ДНР».