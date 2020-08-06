Энергетики вернули свет в прифронтовые Гладосово и Травневое

ДТЭК Донецкие электросети восстановил работу линии 6 кВ, обеспечивающей электроэнергией 68 жителей сел Гладосово и Травневое, находящихся в «серой зоне». Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба компании.

Линия была повреждена 21 июля в результате обстрела. Из-за боевых действий эти населенные пункты постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

«Ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети начали работы по восстановлению линии "Травневое" сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). Бригада Бахмутского района электросетей провела замену оборудования, четырех подвесных изоляторов, поврежденных при обстреле. Теперь у 68 жителей сел Гладосово и Травневое стабильная подача электроэнергии», – сообщил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

В пресс-службе также проинформировали, что с начала года специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили работу двух высоковольтных линий, 12 линий среднего-низкого напряжения, 111 трансформаторных подстанций, вернули свет жителям 37 населенных пунктов. Некоторые из них – Луганское, Жованка, Пески обесточивались за это время 3-4 раза. Всего же с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач.