В «ДНР» снова подорожал бензин: Стали известны цены

В «ДНР» снова подорожал бензин. Об этом сегодня, 6 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, на «республиканских» автозаправках подорожал бензин марок АИ-100, АИ-95 и АИ-92.

Новые цены на бензин таковы (за 1 литр):

АИ-100 – 57 руб. (23 грн по местному курсу на 06.08.2020),

АИ-95 — 51 руб. (21 грн);

АИ-92 – 47 руб. (19 грн) за литр.

Отметим, что цены на 21 июля были такими (за 1 литр):

АИ-100 – 55 руб. (22 грн);

АИ-95 – 49 руб. (20 грн);

АИ-92 – 45 руб. (18 грн).

Таким образом, подорожание бензина каждой марки составило 2 руб. (0,8 грн).

Цены на дизтопливо и газ держатся на прежнем уровне – 49 руб. (20 грн) и 27 руб. (11 грн) соответственно.