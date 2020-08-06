В «ДНР» грузовики вывозят погибших птиц с Шахтерской птицефабрики (Фото)

В «ДНР» на Шахтерской птицефабрике – падеж птицы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, в конце июля сотрудники птицефабрики вывозили грузовики с погибшей птицей. Кур погибло много: таких грузовиков было не менее трех.

Местные жители не знают точную причину мора, выдвигаются предположения в том числе о халатности: могли перекрыть вентиляцию, дать плохой корм. Есть версия и о целенаправленном уничтожении – что кур отравили конкуренты.

Очевидцы показали, что экскаватором была подготовлена траншея примерно в 3 м глубиной, куда грузовики сбрасывали павшую птицу.

Напомним, в июне на птицефабрику завозили птенцов.