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В «ДНР» грузовики вывозят погибших птиц с Шахтерской птицефабрики (Фото)

06.08.20 15:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» на Шахтерской птицефабрике – падеж птицы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, в конце июля сотрудники птицефабрики вывозили грузовики с погибшей птицей. Кур погибло много: таких грузовиков было не менее трех.

Местные жители не знают точную причину мора, выдвигаются предположения в том числе о халатности: могли перекрыть вентиляцию, дать плохой корм. Есть версия и о целенаправленном уничтожении – что кур отравили конкуренты.

Очевидцы показали, что экскаватором была подготовлена траншея примерно в 3 м глубиной, куда грузовики сбрасывали павшую птицу.

Напомним, в июне на птицефабрику завозили птенцов.

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