15 лет Фонду Рината Ахметова: Помощь врачам и спасение пациентов

В 2019 году Фонд Рината Ахметова реализовал проект национального масштаба «200 скорых для Украины». Всего за полгода государственные больницы и станции «скорой помощи» получили 200 автомобилей, оснащенных по последнему слову техники. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«"200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова – беспрецедентный по своим масштабам частный благотворительный проект в области неотложной медицины. Эти автомобили были закуплены и переданы в кратчайшие сроки», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Один из автомобилей получила детская больница города Шостка в Сумской области.

«Радовались этой новости, как дети, потому что транспорт – наша боль. Мы обслуживали пациентов на старом Volkswagen, которому 22 года. Он часто ломается, что не радует ни нас, медиков, ни пациентов. Мы получили ключи от новой машины и эмоции просто захлестнули. Машина – высший класс! Пациенты будут довольны. И коллеги, конечно, тоже. Спасибо Фонду Рината Ахметова за этот подарок», – сказала заместитель главного врача медучреждения Татьяна Шлык.

Также один из автомобилей – «реанимацию на колесах» получила Лисичанская станция «скорой помощи» в Луганской области.

«До приезда этой красавицы в нашем автопарке было несколько древних уазиков и ржавая "Газель". Но теперь пришла эта машина – и мы не можем нарадоваться. Здесь есть абсолютно все, что нужно для оказания неотложной помощи. Это палата интенсивной терапии на колесах. Такое оборудование мы получили впервые», – говорит главный врач Лисичанской службы «скорой помощи» Дмитрий Киселев.

Не налюбуется новым автомобилем и Юлия Белоусова, фельдшер выездной бригады: «Это просто ужасно, когда на вызов опаздываешь. Люди звонят, а ты доехать не можешь, потому что машина сломалась. С этим автомобилем таких проблем не возникнет. Ринат Ахметов очень большое дело делает для жителей Украины, Донбасса. Это человек с большим сердцем, потому что я больше не знаю никого, кто мог бы помогать так людям!»

Среди переданных медикам автомобилей – 22 неонатальные «скорые», которые оборудованы всем необходимым для спасения жизней новорожденных. Когда жительница Николаева Наталья Косанчук стала мамой, жизнь ее дочки оказалась под угрозой. Девочке поставили диагноз, справиться с которым могли только медики специализированного отделения в областной больнице. Ребенка успешно доставили до пункта назначения на автомобиле для реанимации новорожденных.

«Нам очень нужен был этот реанимобиль. В нем есть все необходимое для поддержания жизни ребенка, для спасения жизни. От всех мамочек Николаевской области хочу поблагодарить благотворительный Фонд Рината Ахметова за такой подарок нашей больнице», – сказала Наталья Косанчук.

Проект «200 скорых для Украины» был реализован по личному решению Рината Ахметова. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Среди переданных автомобилей 114 «реанимаций на колесах», 64 автомобиля на базе внедорожника Toyota Land Cruiser и 22 машины неонатальной помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.