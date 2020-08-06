Более 2-х лет скрывалась в РФ: Жительницу Луганщины будут судить за организацию «референдума» в 2014 году

На Луганщине будут судить женщину, участвовавшую в организации «референдума» 2014 года. Более двух лет женщина скрывалась от правоохранителей на территории РФ. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Попасная по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, женщина в качестве «члена избирательной комиссии» участвовала в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

Женщина осуществляла учет людей, выдавала «бюллетени», следила за процессом голосования на «избирательном участке», располагавшемся в здании учебного заведения. После завершения «референдума» и подсчета бюллетеней результаты голосования на «участке» были переданы в «центральную избирательную комиссию» для провозглашения в дальнейшем самостоятельности «ЛНР».

«Более 2-х лет подозреваемая скрывалась от правоохранительных органов на территории Российской Федерации. Поскольку она находилась в розыске, при пересечении границы Украины ее задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения», – отметили в прокуратуре.