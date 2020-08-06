Заложили первый камень: На Донетчине стартовало строительство велоспортивного комплекса (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) сегодня, 6 августа, торжественно заложили первый камень под фундамент строительства спортивного комплекса областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Учреждение было ранее перемещено из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Строительство комплекса поможет восстановить его полноценную деятельность.

«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту – это одно из ведущих в Украине коммунальных внешкольных учебных заведений по этому виду спорта, которое постоянно находится в топ-5 по итогам ежегодной работы. Воспитанники школы могут похвастаться достижениями на всеукраинской и международной аренах, и заслуживают достойной поддержки со стороны области», – отметил в приветственном слове заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

В числе гостей торжественной церемонии начала строительства первого подобного комплекса на Донетчине также выступили мастер спорта Украины международного класса из города Купянск, член сборной Украины Владислав Сапожников и воспитанница областной спортшколы из города Лиман Алена Парфенова.

Велоспортивный комплекс будет располагаться на земельном участке рядом с админзданием спортшколы по улице Петропавловской, 89. Согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в 2019 году за счет средств областного бюджета, общая стоимость строительства составляет 60 351,531 тыс. грн.

По информации Донецкой ОГА, проектом предусмотрено: строительство ВМХ трассы (трека) со всеми необходимыми комплексами; трехэтажного здания общежития с возможностью размещения 52 человек, тренажерным залом, медицинским и массажным кабинетами, конференц-залом, комнатой приема пищи; котельные для газового отопления общежития, гаража на 1 авто с помещением для ремонта и хранения велосипедов и хозяйственной постройки; благоустройство территории.

Новый велотрек позволит готовить в дисциплине «ВМХ racing» спортсменов с 8 лет, при этом давая детям базовые навыки для выступления в других дисциплинах велоспорта. Также здесь планируется проведение учебно-тренировочных сборов с участием национальной команды, соревнований областного и всеукраинского уровней.