Фонд Рината Ахметова объявил конкурс детских рисунков

В честь своего 15-летия Фонд Рината Ахметова объявляет о начале конкурса рисунков на тему: «Сила помощи одного человека». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Принять в нем участие и побороться за ценные призы могут дети, получавшие помощь в рамках программ и проектов Фонда. Победителям достанутся смартфон, планшет, экшн-камера и наборы юного художника. Но самое главное – их работы лягут в основу эскиза собственной почтовой марки Фонда Рината Ахметова. Она будет использоваться при отправке деловой корреспонденции и наверняка станет большой редкостью среди филателистов», – отмечается в сообщении.

Победители конкурса будут работать над изображением почтовой марки совместно с известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской, потомком знаменитого художника Василия Кандинского. Дарья – давний друг Фонда. В прошлом году она участвовала в проекте «Картина Мирных» и создавала вместе с детьми Донбасса, прошедшими через ужасы вооруженного конфликта, полотно «В надежде на Мир». Картина олицетворяет собой надежду, которая приходит к жителям Донбасса вместе с помощью Рината Ахметова.

«Фонд Рината Ахметова помогает не только жителям Донецкой и Луганской областей. В его активе – десятки проектов национального масштаба. Поддержку Фонда получили и продолжают получать сотни тысяч людей со всей Украины. История Фонда – это и их история. Поэтому в работе над юбилейной почтовой маркой могут принять участие все дети, когда-либо получавшие помощь Рината Ахметова», – говорит Оксана Ищук, менеджер проектов и программ.

Конкурс продлится с 6 по 25 августа. Чтобы принять в нем участие, детям необходимо нарисовать рисунок на тему: «Сила помощи одного человека», опубликовать его на личной странице в социальных сетях с хештегом #ФондРинатаАхметова и в комментариях под специальным конкурсным постом на Facebook-странице Фонда.

Если участник не имеет возможности прислать работу онлайн, он может отправить рисунок по почте, по адресу: 04070, Киев, улица Ильинская, 8. Для благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова».

Победители будут определяться в два этапа. Сначала за лучшие рисунки проголосуют пользователи социальных сетей. Затем члены жюри, в которое войдут Даша Скорубская-Кандинская, представитель Фонда и приглашенный эксперт-психолог, назовут имена авторов лучших работ. Это будет 2 сентября. Потом победители примут участие в вебинаре художницы и вместе с ней приступят к работе над картиной, которая в итоге станет изображением почтовой марки.