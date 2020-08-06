Делаем все возможное: Зеленский прокомментировал прекращение огня на Донбассе

Украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины на Донбассе и сохранения жизней наших военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался... Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам войны», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем.

«Мы молимся Богу и благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим, – выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате, и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки», – сказал президент.

Он также сообщил, что рассматривалось несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, Леонид Кравчук является мудрым и образованным человеком, который имеет авторитет во всей Украине.

Президент отметил, что в составе украинской делегации в ТКГ также будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

«У нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас рост количества переговоров и встреч», – добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 6 августа, президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.