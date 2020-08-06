RU
Все новости

В Донецке за 6 лет так и не начали восстанавливать школу в Киевском районе (Фото)

06.08.20 14:26
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке не восстанавливают разрушенную в ходе активных военных действий школу №59. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

Здание находится по улице Океанской, в центре Путиловки – это микрорайон в Киевском районе города. В нем выбиты все окна, стены посечены осколками. В неприглядном состоянии находятся и металлоконструкции в школьном дворе.

Как отметил Сергей Голоха, за 6 лет к восстановлению школы так и не приступили. По его мнению, близость к линии фронта значения в этом случае не имеет, так как «ДНР» восстанавливала здания и ближе к линии разграничения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк