В Донецке за 6 лет так и не начали восстанавливать школу в Киевском районе (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке не восстанавливают разрушенную в ходе активных военных действий школу №59. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

Здание находится по улице Океанской, в центре Путиловки – это микрорайон в Киевском районе города. В нем выбиты все окна, стены посечены осколками. В неприглядном состоянии находятся и металлоконструкции в школьном дворе.

Как отметил Сергей Голоха, за 6 лет к восстановлению школы так и не приступили. По его мнению, близость к линии фронта значения в этом случае не имеет, так как «ДНР» восстанавливала здания и ближе к линии разграничения.