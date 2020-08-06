Модернизацию «Воды Донбасса» проведут за три года, – президент Зеленский

Проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко проинформировал президента о проекте по модернизации мощностей коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». Он отметил, что модернизация займет минимум три года. Сейчас выполняются работы по замене систем водопровода.

«Я уверен, что в течение трех лет под председательством главы областной государственной администрации с нашими международными партнерами мы все это сделаем», – прокомментировал президент.

Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является модернизация подземных водопроводных коммуникаций.

«Наши коллеги из Швейцарии говорят, что такого предприятия, как "Вода Донбасса", они никогда не видели. Очень большое предприятие. Когда будет модернизировано, самое главное, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы была чистая питьевая вода для наших людей», – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 6 августа, президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.