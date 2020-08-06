На Луганщине продавали контрафактные сигареты, сделанные в Хмельницком

Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактной подакцизной табачной продукции. Ежемесячно злоумышленники сбывали сигарет на более 10 млн грн. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным предварительного следствия, подпольное производство организовали трое жителей Житомирской и Хмельницкой областей. Всего в сделке было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные "мощности" дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, на Луганщину», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что из-за неуплаты злоумышленниками обязательных платежей только с начала этого года госбюджет недополучил более 5 млн грн.

Правоохранители провели обыски по местам производства и хранения контрафактной продукции, а также жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. Изъято более 960 коробов контрафакта с 480 тыс. пачек поддельных сигарет, сырье, черновые записи. Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленным к отправке заказчикам.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту контрафакта на территории других областей Украины и контрабанды сигарет в Европу.