Полузащитник «Шахтера» на правах аренды перешел в «Десну»

Полузащитник ФК «Шахтер» Михаил Мудрик на правах аренды перешел в «Десну». Соглашение с черниговским клубом рассчитано на один сезон. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

Михаил Мудрик – выпускник Академии «Шахтера». В 2018 году он стал чемпионом Украины с командой U17. Выступал за молодежный состав «оранжево-черных», с U19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с «Олимпиком» (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом «Шахтера», родившимся в новом тысячелетии (5 января 2001 года).

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за «Арсенал-Киев» (провел 10 поединков в УПЛ). А в концовке ЧУ-2019/20 футболист дебютировал уже в составе «Шахтера»: Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с «Десной» (4:2), «Колосом» (2:0) и «Александрией» (2:2).