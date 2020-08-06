Ехали в Россию и «ЛНР»: На Луганщине выявили 14 нарушителей самоизоляции

С начала текущей недели в Луганской области выявили 14 нарушителей требований самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«За прошедшие двое суток в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" при осуществлении контрольных операций были обнаружены трое лиц, которые нарушили правила самоизоляции и обязались соблюдать карантинные правила 23, 25 и 30 июля. Не дождавшись 14 дней, пытались выехать на временно оккупированную территорию 3 и 4 августа, значительно раньше установленного срока окончания самоизоляции», – говорится в сообщении.

В пункте пропуска «Меловое» на границе с Россией выявили 11 человек, которые направлялись в РФ, но не добыли до истечения установленного срока самоизоляции.

Сотрудниками Нацполиции на выявленных нарушителей были составлены протоколы по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и одного нарушителя-взяточника передали компетентным органам.

Пограничники напоминают, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.