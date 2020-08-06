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Назначение Кравчука в ТКГ: Политолог оценил решение Зеленского

06.08.20 15:39
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский, назначив Леонида Кравчука главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сделал правильный выбор. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала «Украина 24».

«Факт того, что у нас главой ТКГ был второй президент, а теперь первый президент – уже сам по себе сигнал, что эта группа является приоритетом для власти. Думаю, что это был разумный ход Владимира Зеленского, потому что это демонстрирует и Украине, и странам Нормандского формата, что для нас вопрос мира и работы по "минскому треку" в приоритете», – сказал политолог.

Якубин отметил, что неоднократно пересекался с Кравчуком в эфирах, и первый президент Украины продемонстрировал «ясный ум». Якубин также отметил, что «Кравчук достаточно публичный человек», и это влияет на работу ТКГ.

По мнению политолога, возраст для данного рода деятельности – не помеха.

«Если мы посмотрим на американскую кампанию – там тоже люди за 70. И ничего, справляются», – сказал политолог.

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