В «ДНР» «следователя» посадили на 7 лет в тюрьму за взятку

В «ДНР» «суд» в Амвросиевке за получение взятки «осудил» на 7 лет лишения свободы «следователя одной из межрайонных прокуратур ДНР». Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР».

Как утверждают в «ДНР», «следователь» вымогал взятку в размере 200 тыс. руб. (81,6 тыс. грн) и в дальнейшем ее получил «за неприменение к мужчине задержания и избрания в отношении последнего меры пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу».

«Суд квалифицировал действия фигуранта как получение взятки, совершенное с вымогательством», – уверяют в «республике».

Мужчину «осудили» на 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 млн руб. (4,9 млн грн). Также сообщается, что «осужденный находится под стражей».