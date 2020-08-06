RU
Все новости

Возле тела был мобильный пропавшего человека: На Донетчине обнаружили обгоревший труп

06.08.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В городе Селидово (Донецкая обл.) обнаружили обгоревший труп мужчины, передает «УНН» со ссылкой на правоохранителей.

Обугленный труп обнаружили на холме на расстоянии более 100 м от ближайшего здания. Вероятно, сначала наступила смерть, а потом труп сожгли.

«Возле тела был обнаружен мобильный телефон, который принадлежит мужчине, жителю Донецкой области, объявленному в розыск в июне этого года», – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего – является ли погибший тем лицом, которое было объявлено в розыск.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк