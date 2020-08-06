Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 7 грузовиков с гуманитарной помощью

За сутки пограничники в Луганской и Донецкой областях пропустили через контрольные пункты въезда-выезда 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В частности, в КПВВ «Станица Луганская» пограничники оформили 4 автомобиля с 13-ю тоннами гуманитарной помощи и Forklift (автопогрузчик) от МККК.

«Жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от российской агрессии, направлены средства для стирки, необходимые вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски», – перечислили в ГПСУ.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк от МККК проследовали 3 грузовика с 60-ю тоннами продуктовых наборов.