Могут занижать статистику по COVID-19: В Минздраве предупредили об уголовной ответственности

Из-за разделения страны на карантинные «цветные» зоны, которое зависит от количества выявленных больных коронавирусом, есть риск, что регионы могут сознательно снижать число тестирований, чтобы не попасть в «красную» зону. Об этом рассказал и. о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Игорь Кузин, передает «УНН».

«Я хочу напомнить всем, что это особо опасная инфекционная болезнь, и у нас есть законодательство, которое говорит, что особо опасные инфекционные болезни регулируются специальным законодательством и учреждения здравоохранения, диагностические лаборатории – когда они обнаруживают болезнь, в том числе "ковид" – они обязаны подать экстренное сообщение. Уже есть несколько досудебных производств, которые были инициированы по факту непредоставления таких сообщений, поэтому я бы не советовал шутить с этим. Потому что это уголовная ответственность и сокрытие или искажение таких сведений наказывается», – сказал Кузин.

По его словам, отчетность о тестировании на коронавирус строго контролируется и проверяется в несколько этапов.

«Когда внедрялась система отчетности и статистики по "ковиду" мы учитывали все возможные риски относительно ложной отчетности, по возможным припискам. Поэтому у нас есть несколько путей получения информации: мы получаем информацию напрямую от лаборатории, направления от больницы, и от системы эпидемиологического надзора. И это позволяет, по меньшей мере, сравнивать несколько источников информации и принимать решения по тому есть ли в каких-то регионах ошибка или нет», – рассказал руководитель ЦОЗ.

Он уточнил, что такую аналитическую работу проводят минимум раз в неделю, когда сверяют все регионы по всем типам информации, которую получают.

«Кроме того, в регионы происходят визиты, когда мы просматриваем статистическую информацию, экстренные сообщения, аналитические справки или регистрационные журналы, которые ведутся на уровне областей. Мы сверяем эту информацию, чтобы все фиксировалось и передавалось», – добавил Кузин.

Он также отметил, что в Центре нет информации, которая бы указывала на искусственное вмешательство в процессы тестирования, что отразилось бы на его результатах.