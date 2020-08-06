Самоизоляция: Куда жаловаться на некорректную работу приложения «Дій вдома» (Контакты)

При прибытии на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР» при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) необходимо устанавливать мобильное приложение «Дій вдома», которое позволяет отправляться на самоизоляцию. Если приложение работает некорректно, то необходимо обратиться в службу технической поддержки. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Разработчиком приложения «Дій вдома» является Министерство цифровой трансформации Украины. Поэтому именно оно полностью отвечает за корректность работы программы.

Пожаловаться и узнать, как действовать в случае некорректной работы «Дій вдома», можно при обращении в следующие службы:

Правительственная Горячая линия 1545. Позвонить, рассказывать о ситуации (например: прохожу самоизоляции после пересечения КПВВ, но приложение не отправляет фото. Хочу оставить жалобу на работу этого приложения);

1545. Позвонить, рассказывать о ситуации (например: прохожу самоизоляции после пересечения КПВВ, но приложение не отправляет фото. Хочу оставить жалобу на работу этого приложения); Министерство цифровой трансформации , который размещен на сайте ведомства (дозвониться тяжело): (044) 207-17-48. Также можно писать: hello@thedigital.gov.ua, излагая суть проблемы;

, который размещен на сайте ведомства (дозвониться тяжело): (044) 207-17-48. Также можно писать: hello@thedigital.gov.ua, излагая суть проблемы; написать на страницу «Дій вдома» в Facebook. Если возникают вопросы по работе приложения, изложить свою проблему в «Сообщения». Специалисты, как правило, отвечают.

Контролирует нахождение человека на самоизоляции полиция. Поэтому «Донбасс SOS» также рекомендует в случае некорректной работы приложения – сообщать о проблемах по телефону «102» (либо, если знаете телефон ближайшего к месту вашей самоизоляции отделения полиции).

Например, в полицию можно обратиться по такому шаблону: «Я (ваше имя), нахожусь на самоизоляции по (ваш адрес). В данный момент приложение работает некорректно. Хочу сообщить, что я нахожусь по месту самоизоляции и не нарушаю ее правил».

«Ваша задача – просто сообщить, что вы находитесь по адресу самоизоляции. Сотрудники полиции также не отвечают за техническую часть работы приложения и не могут повлиять на его работу. Но сообщить в полицию нужно обязательно», – отметили правозащитники.