Фильм о Донбассе попал в программу Венецианского кинофестиваля

Фильм «Плохие дороги» об историях жителей Донбасса и военных отобран в конкурсную программу «Неделя критики» 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил на пресс-конференции министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает «Укринформ».

«Венецианский фестиваль, который один из немногих открыт в этом году, берет этот фильм ("Плохие дороги" – ред.) в конкурсную программу. Я верю в звезды. В этом случае точно! Желаю вам успеха», – сказал Ткаченко.

Он напомнил, что в 2019 году фильм режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» о Донбассе одержал победу в официальной конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

«Практически та же тема, связанная с Донбассом. Это выносит уровень восприятия происходящего в Украине, на высшую ступень. Я рад, что Украинский культурный фонд присоединился к этому проекту», – добавил министр.

«Плохие дороги» – это экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит. Фильм состоит из пяти реальных историй жителей Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Все пять новелл объединены темой дорог.

Съемки картины начались в сентябре 2019 года. Фильм произведен при поддержке Украинского культурного фонда, который выделил 11 млн грн.

Венецианский кинофестиваль должен состояться с 2 по 12 сентября 2020 года. Конкурсная программа «Неделя критики» – это независимая параллельная программа фестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков (SNCCI) в Венеции уже 35-й раз.