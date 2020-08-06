Купил кофе и сладостей: Зеленский зашел в продуктовый магазин в Бахмуте (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Донецкой области сегодня, 6 августа, заехал в один из продуктовых магазинов Бахмута. Он отметил, что все местные жители, которых он увидел, были в защитных масках.

«Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей», – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он поделился своими наблюдениями о том, что люди в городе проявляют «большую ответственность и социальную культуру» в условиях эпидемии коронавируса.

«Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первый продуктовый магазин, который увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденную коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальную культуре Донетчины. Благодарен за это каждому украинцу», – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 6 августа, президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС. Также он заявил, что проект модернизации системы водоснабжения Донетчины, рассчитанный на три года, будет реализован в запланированные сроки.