Дедлайн – 6 сентября: ООН объявила конкурс бизнес-грантов на востоке Украины

Программа ООН по восстановлению и развитию мира объявляет конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление или расширение микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей, и в отдельных районах и городах Запорожской области вдоль побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ООН в Украине.

Общая сумма данного грантового пула составляет 2,56 млн долл.

Максимальная сумма одного гранта – 250 тыс. грн. Предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой вклад в реализацию бизнес-плана (в денежной или иной форме, например, бесплатным трудом, предоставлением оборудования, помещения и т.д.) в размере не менее 25% от стоимости проекта.

Грантовая поддержка для реализации бизнес-проектов предоставляется в следующих направлениях (можно подать только одну заявку на один из трех лотов:

Лот 1. Для поддержки бизнес-проектов в подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, грантовая поддержка будет предоставляться для деятельности в следующих секторах:

изготовление керамики и гончарных изделий, посуды, сувенирной продукции и т.п.;

производство текстильной продукции и одежды (из льна, трикотажа, шерсти и т.п.), продукции из натуральных и искусственных кож, кожевенно-галантерейных изделий, обуви, смежных товаров (например, изготовление пуговиц и т.д.), изготовление и ремонт швейных изделий;

поддержка индустрии гостеприимства (гостинично-ресторанный сектор, туризм, индустрия развлечений и отдыха, объекты краеведческо-туристической деятельности, транспортное обслуживание туристических объектов, культурно-развлекательные центры и смежные направления бизнеса). Кроме индустрии красоты и здоровья;

индустрии красоты и здоровья; производство пищевых продуктов, в том числе – хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, готовых блюд, сыров, выпечки, копченых изделий и т.д., и переработка сельскохозяйственной продукции собственного производства;

производство зерновых и масличных культур;

производство говядины и коровьего молока

производство мяса домашней птицы и яиц.

Лот 2. Для поддержания бизнес-проектов, действующих на территории:

в Донецкой области – Мариуполь, а также Мангушский, Волновахский и Никольский районы;

в Запорожской области –Бердянский, Приморский, Приазовский, Ореховский, Гуляйпольский, Акимовский, Бильмацкий, Мелитопольский и Токмакский.

Грантовая поддержка будет предоставляться для деятельности в следующих секторах:

производство оборудования и инжиниринговые услуги (производство деталей и комплектующих для промышленного оборудования и сельскохозяйственной и автомобильной техники, средств автоматизации, металлопластиковых и стеклопластиковых изделий и конструкций, хозяйственных товаров и товаров народного потребления, проектно-конструкторские и пусконаладочные услуги и другие подобные направления деятельности);

производство текстильной продукции и одежды (из льна, трикотажа, шерсти и т.п.), продукции из натуральных и искусственных кож, кожевенно-галантерейных изделий, обуви, смежных товаров (например, изготовление пуговиц и т.д.) и изготовление и ремонт швейных изделий;

поддержка индустрии гостеприимства (гостинично-ресторанный сектор, туризм, индустрия развлечений и отдыха, объекты краеведческо-туристической деятельности, транспортное обслуживание туристических объектов, культурно-развлекательные центры и смежные направления бизнеса). Кроме индустрии красоты и здоровья;

индустрии красоты и здоровья; производство пищевых продуктов, в том числе – хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, готовых блюд, сыров, выпечки, копченых изделий и т.д., и переработка сельскохозяйственной продукции собственного производства;

производство зерновых и масличных культур;

производство говядины и коровьего молока

производство овощей и фруктов.

Лот 3. Для реализации бизнес-проектов по созданию новых рабочих мест на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей и в отдельных районах и городах Запорожской области вдоль побережья Азовского моря (Бердянский, Приморский, Приазовский, Ореховский, Гуляйпольский, Акимовский, Бильмацький, Мелитопольский и Токмакский).

Максимальная сумма одного гранта на реализацию одного бизнес-проекта:

по лотам 1, 2 – до 210 тыс. грн. (но не более 6 500 евро в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на дату подачи аппликационной формы)

по лоту 3:

– до 250 тыс. грн смогут получить лица, которые планируют создать в течение реализациӥ бизнес-плана не менее 4-х новых рабочих мест (предприниматель и не менее трех наемных работников);

– до 200 тыс. грн смогут получить те, кто будет создавать не менее 3-х новых рабочих мест (предприниматель и не менее двух наемных рабочих);

– до 150 тыс. грн смогут получить те, кто будет создавать не менее 2-х новых рабочих мест (предприниматель и один наемный работник);

– до 100,000 грн. будет выделено для предпринимателей, которые будут создавать 1 новое рабочее место (собственно, сам предприниматель, если он / она не зарегистрированы как предприниматели до подачи заявки на конкурс).

Подача заявки:

конечный срок подачи заявок: до 23:59 (по киевскому времени) 6 сентября 2020 года;

подаются исключительно через онлайн-систему приема заявок по ссылке grant.ccc-tck.org.ua;

заполняются и подаются только на украинском языке.

неполные заявки, и заявки, поступившие позднее установленного срока, будут автоматически отклонены.

Более подробную информацию можно найти по ссылке: ccc-tck.org.ua/news/136