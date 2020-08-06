Начали заполнять водой: На Донетчине завершили ремонт водопровода под Торецком

Ремонтники КП «Вода Донбасса» завершили работы на водопроводе в «серой» зоне в районе Торецка. Вода у жителей города должна появиться уже до утра 7 августа. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что завершены сварочные работы на водопроводе 900 мм «Горловка – Торецк», заварена трещина длиной 1,2 м.

«В 15:40 завершили сварочные работы, 15:55 запустили агрегат для заполнения водопровода. Учитывая технологические особенности, вода в Торецк дойдет ориентировочно до 2-3 часов ночи. До 9-10 утра должна быть у абонентов», – написал Кириленко.

Он поблагодарил саперов ГСЧС, которые помогли ремонтным бригадам добраться до места порыва, и сотрудникам «Воды Донбасса», которые работали в сверхсложных условиях.

Напомним, порыв на водоводе «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.