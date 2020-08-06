Киевская область и западная Украина: Минюст нашел новые дома для медведей и львов из Покровска

Минюст определил места нового обитания 9 хищников, которые были конфискованы из частного зоопарка в Покровске (Донецкая обл.). Такое решение приняла на днях профильная комиссия ведомства. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

После конфискации животные временно находились в Васильевском реабилитационном центре в Запорожской области. Первоначально, согласно законодательству, животных должны были выставить на продажу через аукцион. «Но старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства», – отметил замминистра юстиции Андрей Гайченко.

Теперь продажа на аукционе OpenMarket ГП «СЕТАМ» диких животных запрещена. «Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных», – добавил Гайченко.

Поэтому новый дом для хищников из Покровска искали через конкурс.

По результатам конкурса, решением комиссии было определено безвозмездно передать:

медведя гималайского по кличке «Мальвина» – Международному благотворительному фонду Save Wild («Збережи дикість») в Киевской области;

2 бурых медведя («Балу» и «Тимоша») – Национальному природному парку «Синевир» (Закарпатье);

3 льва («Риччи», «Витольд», «Багира») – благотворительному фонду «Нэйтон»;

3 бурых медведя («Потап», «Анна», «Маша») – ООО «Медвежий приют – Домажир» (Львовская область).

«Очень рад, что эпопея со львами и медведями наконец закончилась и они нашли дома, где о них будут заботиться. "СЕТАМ" и в дальнейшем будет информировать об объявлении по бесплатной передаче животных на своих ресурсах и в СМИ», – сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Напомним, в Покровске многодетная семья Игоря Падалко (воспитывала 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Здесь находилось более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.).

В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе», Игоря Падалко оштрафовали на сумму 6 800 грн с конфискацией животных». В свою очередь, Падалко заявил о травле его семьи и животных.

В январе 2019 года 10 хищников (6 медведей и 4 льва) временно были переведены в Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области. Но здесь от прежнего истощения умер лев. Первоначально в Центре животные должны были пробыть полтора месяца, но оставались здесь полтора года, после чего Министерство юстиции объявило конкурс по поиску новых владельцев.