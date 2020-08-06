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С весны не могу уехать: В «Л-ДНР» обсуждают закрытые «границы» между «республиками»

06.08.20 18:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Закрытые «границы» между «ЛНР» и «ДНР» становятся все более актуальной темой для местных жителей, которые не могут выехать даже повидаться с родственниками уже несколько месяцев. Об этом люди пишут в социальных сетях.

«Мне регулярно (практически каждый день) пишут люди, которые не могут повидаться со своими родителями, бабушками и дедушками, просто родственниками и друзьями в соседней республике. Ситуация находится за рамками здравого смысла. Руководство ДНР – а границы не открывают по причине нежелания Донецка – насколько "любит" своих граждан, что не пускает их в Луганск и устраивает дешевое шоу на КПП с Украиной, прикрываясь темой коронавируса. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Но это самый настоящий беспредел», – пишет паблик «Луганский инсайд».

По версии, которую называют в этой группе, «границу» с «ЛНР» не открывают, чтобы люди из «ДНР» не ездили через «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию.

Местные жители высказывают возмущение, объяснений такому положению дел найти не могут:

  • Эдуард: «Я с весны домой уехать не могу, 4–5 месяцев. С Украиной открывают 2–3 раза в неделю пропускной пункт, в Россию хоть на автобусе, хоть на поезде (Ясиноватая-Успенка). А ДНР для ЛНР закрыто»;
  • Регина: «Просто господин Пушилин и его команда решили, что ядреней вируса, чем в ЛНР нигде нет! А насчет завоза этого вируса с Украины, не вижу особой разницы, откуда его завезут – то ли из России, то ли с Украины – да хоть откуда, он ничем не отличается! А если он лично так боится заболеть, то бункер ему в помощь! Хватит над людьми издеваться!»;
  • Дима: «Слышал версию, а там – х.з. Все это пролобировали местные контрабандисты в связке с Мавродиечами, там-то КПВВ автомобильный, народ ездил получал пенсии или просто и затаривался необходимым, что дешевле или лучше на Укр. Плюс – все финцентры по обналичке пенсий тоже под властной крышей, и пенсы не в Укр получают, а в ДНР обналичивают за хороший %»;
  • Анна: «Жаль детей, которые не смогли выехать на ЗНО и ЕГЭ, а готовились весь год...»;
  • Татьяна: «Два хутора, а между ними таможня».

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