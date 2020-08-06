С весны не могу уехать: В «Л-ДНР» обсуждают закрытые «границы» между «республиками»

Закрытые «границы» между «ЛНР» и «ДНР» становятся все более актуальной темой для местных жителей, которые не могут выехать даже повидаться с родственниками уже несколько месяцев. Об этом люди пишут в социальных сетях.



«Мне регулярно (практически каждый день) пишут люди, которые не могут повидаться со своими родителями, бабушками и дедушками, просто родственниками и друзьями в соседней республике. Ситуация находится за рамками здравого смысла. Руководство ДНР – а границы не открывают по причине нежелания Донецка – насколько "любит" своих граждан, что не пускает их в Луганск и устраивает дешевое шоу на КПП с Украиной, прикрываясь темой коронавируса. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Но это самый настоящий беспредел», – пишет паблик «Луганский инсайд».

По версии, которую называют в этой группе, «границу» с «ЛНР» не открывают, чтобы люди из «ДНР» не ездили через «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию.

Местные жители высказывают возмущение, объяснений такому положению дел найти не могут: