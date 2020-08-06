Донетчина и Луганщина: Перечень роддомов, в которых можно зарегистрировать рождение ребенка (Контакты)

м. Бахмут Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут" Донецької області м. Бахмут, вул. Сибірцева, 15 (06274) 4-64-45 Вівторок, четвер з 9.00 до 10.00

смт. Велика Новосілка Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілківська центральна районна лікарня» смт. Велика Новосілка, пров. Южний, 3 (06243) 2-06-90 Після повідомлення медичного закладу (у телефонному режимі) про наявність бажаючих зареєструвати народження дитини

м. Волноваха Комунальне некомерційне підприємство «Волноваська центральна районна лікарня» м. Волноваха, вул. Матросова, 5 (06244)4-56-24 Понеділок – субота з 8.00 до 10.00

м. Торецьк Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька Донецької області» м. Торецьк, вул. Центральна, 55 (06247)3-31-48 Вівторок з 08.00 до 09.00 та з 16.00 до 17.00 П’ятниця з 08.00 до 09.00 та з 15.00 до 15.30

м. Мирноград Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня Мирноградської міської ради» пологове відділення м. Мирноград, вул., Соборна, 20 095-699-24-91 Вівторок прийом документів 8.00 – 9.00 видача документів 16.00 – 17.00 П’ятниця прийом документів 8.00 – 9.00 видача документів 15.00 – 15.45

м. Добропілля Комунальне некомерційне підприємство «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» Донецької області м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3 (06277)2-73-77 Понеділок, четвер прийом документів з 8.00–9.30 год. видача документів вівторок, четвер з 16.00–17.00

м. Дружківка Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради м. Дружківка, вул. Короленка, 12 (06267) 4-25-91, 4-43-35 Середа, п’ятниця прийом документів 10.00 – 11.00 видача документів 14.00 – 15.00

м. Костянтинівка Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради" м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 (06272)2-17-08 Понеділок, четвер прийом документів з 8.00 до 10.00 видача документів з 11.00 до 12.00

м. Краматорськ Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр м. Краматорська» Донецької області м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17 (06264)41-78-25 Вівторок, п’ятниця, прийом документів з 10.00 до 11.00 видача документів з 15.00 до 16.00

м. Покровськ Комунальне некомерційне підприємство "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської ради Донецької області м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 (0639) 2-17-43 Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 15.00 до 16.00

м. Лиман Комунальне некомерційне підприємство "Лиманська центральна районна лікарня " м. Лиман Донецької області м. Лиман, вул. Незалежності, 34 (06261) 4-13-61; 4-13-62 Вівторок, четвер з 08.00 до 09.00

м. Селидове Комунальне некомерційне підприємство «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради Донецької області» акушерського – гінекологічне відділення м. Селидове, вул. Московська, 43 (06237)7-21-82 Понеділок, п’ятниця прийом документів з 9.00 до 11.00 видача документів з 14.00 до 15.00

м. Слов’янськ Комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» Донецької області м. Слов’янськ, вул. Університетська, 15 (0662)2-43-66 Вівторок–п’ятниця: з 08.00 до 09.00

м. Маріуполь Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» м. Маріуполь, просп. Миру, 80 (0629)33-61-49 Вівторок, середа, четвер з 9:00 до 11:00

м. Маріуполь Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Маріуполь» м. Маріуполь, вул. Металургійна, 1 (0629) 46-99-70 (068) 259-45-89 Вівторок, п’ятниця прийом документів з 9.00 до 10.00 видача документів з 15.00 до 15.30