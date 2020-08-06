Донетчина и Луганщина: Перечень роддомов, в которых можно зарегистрировать рождение ребенка (Контакты)

Сейчас зарегистрировать рождение ребенка прямо в роддоме можно в свыше 400 учреждениях здравоохранения по всей Украине. В Донецкой области такая услуга предоставляется в 16 роддомах, в Луганской – в 8 учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«В течение первого полугодия 2 020 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния уже выдано 40 456 свидетельств о государственной регистрации рождения», – дополнили в ведомстве.
Родильные дома в Донецкой области,
в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка
м. Бахмут
Комунальне некомерційне підприємство
"Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут" Донецької області
м. Бахмут,
вул. Сибірцева, 15
(06274) 4-64-45
Вівторок, четвер
з 9.00 до 10.00
смт. Велика Новосілка
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Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілківська центральна районна лікарня»
смт. Велика Новосілка,
пров. Южний, 3
(06243) 2-06-90
Після повідомлення медичного закладу (у телефонному режимі) про наявність бажаючих зареєструвати народження дитини
м. Волноваха
Комунальне некомерційне підприємство
«Волноваська центральна районна лікарня»
м. Волноваха, вул. Матросова, 5
(06244)4-56-24
Понеділок – субота з 8.00 до 10.00
м. Торецьк
Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька Донецької області»
м. Торецьк, вул. Центральна, 55
(06247)3-31-48
Вівторок з 08.00 до 09.00 та з 16.00 до 17.00
П’ятниця з 08.00 до 09.00 та з 15.00 до 15.30
м. Мирноград
Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня Мирноградської міської ради» пологове відділення
м. Мирноград, вул., Соборна, 20
095-699-24-91
Вівторок прийом документів 8.00 – 9.00
видача документів 16.00 – 17.00
П’ятниця прийом документів 8.00 – 9.00
видача документів 15.00 – 15.45
м. Добропілля
Комунальне некомерційне підприємство «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» Донецької області
м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3
(06277)2-73-77
Понеділок, четвер прийом документів з 8.00–9.30 год.
видача документів
вівторок, четвер
з 16.00–17.00
м. Дружківка
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради
м. Дружківка, вул. Короленка, 12
(06267) 4-25-91, 4-43-35
Середа, п’ятниця прийом документів
10.00 – 11.00
видача документів 14.00 – 15.00
м. Костянтинівка
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради"
м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161
(06272)2-17-08
Понеділок, четвер
прийом документів з 8.00 до 10.00
видача документів з 11.00 до 12.00
м. Краматорськ
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр м. Краматорська» Донецької області
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17
(06264)41-78-25
Вівторок, п’ятниця,
прийом документів з 10.00 до 11.00
видача документів
з 15.00 до 16.00
м. Покровськ
Комунальне некомерційне підприємство "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської ради Донецької області
м. Покровськ, вул. Руднєва, 73
(0639) 2-17-43
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця
з 15.00 до 16.00
м. Лиман
Комунальне некомерційне підприємство "Лиманська центральна районна лікарня " м. Лиман Донецької області
м. Лиман, вул. Незалежності, 34
(06261) 4-13-61; 4-13-62
Вівторок, четвер
з 08.00 до 09.00
м. Селидове
Комунальне некомерційне підприємство «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради Донецької області» акушерського – гінекологічне відділення
м. Селидове, вул. Московська, 43
(06237)7-21-82
Понеділок, п’ятниця
прийом документів з 9.00 до 11.00
видача документів з 14.00 до 15.00
м. Слов’янськ
Комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» Донецької області
м. Слов’янськ, вул. Університетська, 15
(0662)2-43-66
Вівторок–п’ятниця: з 08.00 до 09.00
м. Маріуполь
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»
м. Маріуполь,
просп. Миру, 80
(0629)33-61-49
Вівторок, середа, четвер
з 9:00 до 11:00
м. Маріуполь
Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр
м. Маріуполь»
м. Маріуполь,
вул. Металургійна, 1
(0629) 46-99-70
(068) 259-45-89
Вівторок, п’ятниця прийом документів з 9.00 до 10.00
видача документів
з 15.00 до 15.30
м. Маріуполь
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольський міський пологовий будинок»
м. Маріуполь,
вул. Пашковського, 36
(0629)58-22-17
Понеділок–п’ятниця
прийом документів з 08.00 до 09.00
видача документів з 12.45 до 13.45
Родильные дома в Луганской области,
в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка
м. Сєвєродонецьк
Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б
(06452) 4-34-34
Вівторок – субота
08.00 – 12.00
м. Старобільськ
Старобільське районне територіальне медичне об’єднання
м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67
095-226-51-65
Вівторок – п’ятниця
08.00 – 12.00
м. Сватове
Сватівська багатопрофільна лікарня
м. Сватове, пров. Промисловий, 11
(06471) 3-21-69
Вівторок – п’ятниця*
08.00 – 12.00
м. Лисичанськ
Лисичанська багатопрофільна лікарня
м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 424
(06451) 7-14-84
Вівторок – субота
08.00 – 12.00
смт. Біловодськ
Біловодська багатопрофільна лікарня
смт. Біловодськ, вул. Петровського, 32
(06466) 2-02-11
Вівторок – субота
08.00 – 12.00
смт. Білокуракине
Білокуракинська багатопрофільна лікарня
смт. Білокуракине, вул. Центральна,72
(06462) 2-18-46
Вівторок – п’ятниця
08.00 – 12.00
м. Рубіжне
Рубіжанська центральна міська лікарня
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19
(06453) 6-45-84
Вівторок – субота
09.00 – 16.00
смт. Новопсков
Новопсковське територіальне медичне об’єднання
смт. Новопсков, вул. Українська, 101 А
(06463) 2-46-84
Вівторок – субота
08.00 – 12.00