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Донетчина и Луганщина: Перечень роддомов, в которых можно зарегистрировать рождение ребенка (Контакты)

06.08.20 18:24

Сейчас зарегистрировать рождение ребенка прямо в роддоме можно в свыше 400 учреждениях здравоохранения по всей Украине. В Донецкой области такая услуга предоставляется в 16 роддомах, в Луганской – в 8 учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В течение первого полугодия 2 020 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния уже выдано 40 456 свидетельств о государственной регистрации рождения», – дополнили в ведомстве.

Родильные дома в Донецкой области,
в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка

м. Бахмут

Комунальне некомерційне підприємство

"Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут" Донецької області

м. Бахмут,

вул. Сибірцева, 15

(06274) 4-64-45

Вівторок, четвер

з 9.00 до 10.00

смт. Велика Новосілка

Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілківська центральна районна лікарня»

смт. Велика Новосілка,

пров. Южний, 3

(06243) 2-06-90

Після повідомлення медичного закладу (у телефонному режимі) про наявність бажаючих зареєструвати народження дитини

м. Волноваха

Комунальне некомерційне підприємство

«Волноваська центральна районна лікарня»

м. Волноваха, вул. Матросова, 5

(06244)4-56-24

Понеділок – субота з 8.00 до 10.00

м. Торецьк

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька Донецької області»

м. Торецьк, вул. Центральна, 55

(06247)3-31-48

Вівторок з 08.00 до 09.00 та з 16.00 до 17.00

П’ятниця з 08.00 до 09.00 та з 15.00 до 15.30

м. Мирноград

Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня Мирноградської міської ради» пологове відділення

м. Мирноград, вул., Соборна, 20

095-699-24-91

Вівторок прийом документів 8.00 – 9.00

видача документів 16.00 – 17.00

П’ятниця прийом документів 8.00 – 9.00

видача документів 15.00 – 15.45

м. Добропілля

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» Донецької області

м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3

(06277)2-73-77

Понеділок, четвер прийом документів з 8.00–9.30 год.

видача документів

вівторок, четвер

з 16.00–17.00

м. Дружківка

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради

м. Дружківка, вул. Короленка, 12

(06267) 4-25-91, 4-43-35

Середа, п’ятниця прийом документів

10.00 – 11.00

видача документів 14.00 – 15.00

м. Костянтинівка

Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради"

м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

(06272)2-17-08

Понеділок, четвер

прийом документів з 8.00 до 10.00

видача документів з 11.00 до 12.00

м. Краматорськ

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр м. Краматорська» Донецької області

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17

(06264)41-78-25

Вівторок, п’ятниця,

прийом документів з 10.00 до 11.00

видача документів

з 15.00 до 16.00

м. Покровськ

Комунальне некомерційне підприємство "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської ради Донецької області

м. Покровськ, вул. Руднєва, 73

(0639) 2-17-43

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця

з 15.00 до 16.00

м. Лиман

Комунальне некомерційне підприємство "Лиманська центральна районна лікарня " м. Лиман Донецької області

м. Лиман, вул. Незалежності, 34

(06261) 4-13-61; 4-13-62

Вівторок, четвер

з 08.00 до 09.00

м. Селидове

Комунальне некомерційне підприємство «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради Донецької області» акушерського – гінекологічне відділення

м. Селидове, вул. Московська, 43

(06237)7-21-82

Понеділок, п’ятниця

прийом документів з 9.00 до 11.00

видача документів з 14.00 до 15.00

м. Слов’янськ

Комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» Донецької області

м. Слов’янськ, вул. Університетська, 15

(0662)2-43-66

Вівторок–п’ятниця: з 08.00 до 09.00

м. Маріуполь

Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»

м. Маріуполь,

просп. Миру, 80

(0629)33-61-49

Вівторок, середа, четвер

з 9:00 до 11:00

м. Маріуполь

Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр

м. Маріуполь»

м. Маріуполь,

вул. Металургійна, 1

(0629) 46-99-70

(068) 259-45-89

Вівторок, п’ятниця прийом документів з 9.00 до 10.00

видача документів

з 15.00 до 15.30

м. Маріуполь

Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольський міський пологовий будинок»

м. Маріуполь,

вул. Пашковського, 36

(0629)58-22-17

Понеділок–п’ятниця

прийом документів з 08.00 до 09.00

видача документів з 12.45 до 13.45

Родильные дома в Луганской области,
в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка

м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня

м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б

(06452) 4-34-34

Вівторок – субота

08.00 – 12.00

м. Старобільськ

Старобільське районне територіальне медичне об’єднання

м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67

095-226-51-65

Вівторок – п’ятниця

08.00 – 12.00

м. Сватове

Сватівська багатопрофільна лікарня

м. Сватове, пров. Промисловий, 11

(06471) 3-21-69

Вівторок – п’ятниця*

08.00 – 12.00

м. Лисичанськ

Лисичанська багатопрофільна лікарня

м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 424

(06451) 7-14-84

Вівторок – субота

08.00 – 12.00

смт. Біловодськ

Біловодська багатопрофільна лікарня

смт. Біловодськ, вул. Петровського, 32

(06466) 2-02-11

Вівторок – субота

08.00 – 12.00

смт. Білокуракине

Білокуракинська багатопрофільна лікарня

смт. Білокуракине, вул. Центральна,72

(06462) 2-18-46

Вівторок – п’ятниця

08.00 – 12.00

м. Рубіжне

Рубіжанська центральна міська лікарня

м. Рубіжне, вул. Студентська, 19

(06453) 6-45-84

Вівторок – субота

09.00 – 16.00

смт. Новопсков

Новопсковське територіальне медичне об’єднання

смт. Новопсков, вул. Українська, 101 А

(06463) 2-46-84

Вівторок – субота

08.00 – 12.00

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