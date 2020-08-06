Житель Луганской области пытался продать оружие криминалитету на Харьковщине

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Луганщины, который торговал военными средствами поражения. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

«Оперативники спецслужбы установили, что 50-летний житель Луганщины в августе этого года прибыл в Харьков, чтобы незаконно продать боевые гранаты "Ф-1" и патроны к автомату Калашникова. По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов», – написал Абдула.

Сотрудники СБУ задержали луганчанина в Харькове возле отделения одного из операторов почтовой связи при попытке продажи боеприпасов. У задержанного изъято 10 боевых гранат "Ф-1" и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47.

Мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).