Более 60% украинцев не планируют отпуск этим летом, – соцопрос

Этим летом большая часть украинцев – 66% – не были в отпуске и не планируют его. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2020 года.

«16% уже были в отпуске летом этого года, еще 18% – планируют его на это лето. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске», – отмечают социологи.

Среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, – 43% проводят его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, только 9% выезжали или планируют поехать за границу.

* Опрос проводился 5 августа 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.