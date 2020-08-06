Предприятие за линией фронта: В Минюсте объяснили, как переселенцу решить вопрос с пенсией

Многие из переселенцев при оформлении пенсии сталкивается с невозможностью получить справку о своей работе. В частности, когда архивы или прежнее место работы находились на ныне неподконтрольной украинской власти территории. В Министерств юстиции рассказали о этих и иных нюансах получения пенсии переселенцами.

В ведомстве напоминают, что ответственность за неуплату страховых взносов несет работодатель (предприятие-страхователь), так как он начисляет страховые взносы с заработной платы застрахованного лица. (ст. 106 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

При этом, если предприятие находится на неподконтрольной Украине территории, то Пенсионный фонд Украины не примет во внимание справки, выданные таким предприятием. «Поскольку ч. 3 ст. 9 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" определено, что любой акт (решение, документ), выданный органами и / или лицами, предприятием, которое находится на временно оккупированной территории Украины, является недействительным и не создает правовых последствий», – пояснили в Минюсте.

Распространенная проблема – человек работал на предприятии до 2014 года (до начала АТО), предприятие было образовано в соответствии с законодательством Украины. Но сейчас оно находится на неподконтрольной территории и, например, после 2014 года не оплачивало страховые взносы за своих работников. Бывают ситуации, что ПФУ отказывается занести в страховой стаж работы период на данном предприятии.

«В данном случае необходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. Все первичные документы, которые сформированы до начала проведения Антитеррористической операции, не могут подвергаться сомнению и лишать человека права на получение пенсии, которая исчисляется из ее законного заработка, толькоиз тех соображений, что Украина временно не осуществляет контроль на территории, где был приобретен соответствующий стаж работы», – акцентировали в Минюсте.

«Документы, выданные предприятиями, органами и учреждениями, находящимися на временно оккупированной территории Украины, в качестве исключения могут приниматься во внимание судом и оцениваться в совокупности с другими доказательствами при рассмотрении дел», – добавили в ведомстве.

С иском по подобным вопросам необходимо обращаться в административный суд. Каждый гражданин имеет право обратиться в административный суд, если считает, что решением, действием или бездействием орган власти нарушил его права, свободы или законные интересы. И гражданин имеет право просить о защите своих прав путем признания противоправной бездеятельность органа власти. (п. 4 ч. 1 ст. 5 Кодекса административного судопроизводства Украины).