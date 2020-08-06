Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума, – Кравчук

Если переговоры в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа», – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению первого президента, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о «заявлениях и желании», а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

«Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик», – резюмировал первый президент.