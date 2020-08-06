В Мариуполе будут судить анестезиолога, по вине которой в стоматологии умер 2-летний мальчик

В Мариуполе будут судить врача-анестезиолога частной стоматологической клиники, из-за действий которой в 2017 году скончался 2-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Досудебное расследование по факту гибели ребенка завершено.

В полиции напомнили, что 22 июля 2017 года родители привели сына на лечение в стоматологию, ему был сделан общий наркоз, во время стоматологического вмешательства произошла клиническая смерть.

«Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе… Доказать факт врачебной ошибки сложно, поэтому кропотливая работа заняла три года. Следователи провели большое количество следственных и розыскных действий, тщательно изучили действия каждого медицинского работника, проверили законность деятельности медиков и происхождения препаратов», – отметили в полиции.

В ходе судебно-медицинских экспертиз было установлено, что к трагедии привели именно действия врача-анестезиолога. «Мальчик погиб из-за асфиксии – бинт перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Таким образом, следователи собрали подавляющую доказательную базу и доказали, что смерть ребенка наступила в результате небрежности врача», – продолжили в полиции.

52-летнюю женщину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему). Ей грозит наказание от ограничения свободы на срок до 5 лет или до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное производство направлено в суд.

Напомним, 22 июля 2017 года в частной стоматологической клинике Мариуполе, в которой применяют метод медикаментозного сна, обслуживали 2-летнего Олега. Для проведения лечения малышу был введен общий наркоз. У ребенка наступила клиническая смерть, реанимировать мальчика не удалось. В бессознательном состоянии «скорая» госпитализировала его в больницу, где медики констатировали биологическую смерть. В свидетельстве о смерти мальчика было указано, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, наступившая из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным теплом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей» Уголовного кодекса Украины.