«Борьба с COVID-19 в Украине»: Фонд Рината Ахметова передает помощь Запорожской области

Многопрофильная городская больница интенсивного лечения города Днепрорудное получила 4 аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и Запорожского железорудного комбината. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонд Рината Ахметова закупил свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они передаются государственным больницам, которые нуждаются в подобном оборудовании больше других. Конкретных получателей Фонд определяет в тесной координации с местными властями исходя из реальных потребностей медучреждений», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на аппараты ИВЛ медикам передал директор по персоналу комбината Виталий Хрол. «В феврале этого года Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране. Он выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это высококлассное оборудование, которое очень сложно купить, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира. Первые аппараты были направлены в государственные больницы еще в конце марта, и они уже спасают жизни», – отметил он.

Как рассказал директор больницы Юрий Абросимов, полученное медоборудование играет важную роль в помощи тяжелобольным пациентам: «Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за помощь, которая как никогда вовремя. Совместными усилиями мы обязательно победим, а эти аппараты будут еще долго служить для наших пациентов.

Медики также отметили качество полученной техники. «От руководства больницы и коллектива отделения анестезиологии и интенсивной терапии хочу сказать спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что обеспечил наше отделение высококлассными аппаратами искусственной вентиляции легких», – сказал заведующий отделением реанимации Руслан Соболев.

«Сегодня весь мир прилагает огромные усилия для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Поэтому мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что он первым в Запорожской области откликнулся и уже оказал реальную помощь аппаратами ИВЛ», – добавил директор департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Виктория Клименко.

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.