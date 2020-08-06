Омбудсмен встретилась с матерями военных, пропавших без вести на Донбассе

Сегодня, 6 августа, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова встретилась с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и представителями общественных организаций, которые отстаивают интересы их семей.

«Сообщила, что в обновленный состав Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который был утвержден на заседании правительства 22 июля, вместе с представителями правительственных структур и министерств вошли два моих представителя, Виктор Иванкевич, который, в частности занимается вопросами защиты гражданских лиц, пострадавших от вооруженного конфликта, и Олег Чуйко. Его направление – это соблюдение прав военнослужащих и ветеранов, военнопленных и пропавших без вести граждан», – написала Денисова в Facebook.

Она подчеркнула, что имя каждого пленного и того, чья судьба пока неизвестна, должно постоянно звучать на всех возможных информационных площадках, в том числе и международных.

По этому поводу омбудсмен обратилась в Министерство иностранных дел для выяснения возможности присоединения членов семей таких лиц к проведению масштабных информационных кампаний.

«Такие встречи важны, ведь именно так можно скоординировать действия и выработать совместные меры для возвращения домой каждого, кто незаконно удерживается на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и розыска лиц, пропавших без вести», – подчеркнула Денисова.

Напомним, в Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированы уголовные производства касательно пропавших без вести 157 военнослужащих.