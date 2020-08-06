За Крым и российский паспорт: Суд по делу мэра Доброполья перенесли еще на 2 месяца

В Доброполье (Донецкая обл.) в очередной раз отложили судебное заседание по делу мэра города Андрея Аксенова. Оно длится с 2018 года, на этот раз городской голова идет в отпуск, поэтому заседание перенесли аж на октябрь. Чиновника обвиняют в подделке документов и завладении бюджетными средствами, передает «Радио Свобода».

Скандал, связанный с именем Андрея Аксенова, разгорелся летом 2017 года. Тогдашний местный депутат Николай Стрепоченко заявил, что Аксенов ездит в аннексированный Россией Крым.

«Обращаются избиратели: почему нашего мэра никогда не могут застать в дни приема? За 2017 год 80 дней – 80 дней городской голова находился в оккупированном Крыму», – публично заявил тогда Стрепоченко.

Тогда же Стрепоченко сказал журналистам, что обратился по поводу работы и крымских путешествий Аксенова в прокуратуру. «Как мэр украинского города может свободно перемещаться по Крыму, когда не спит ФСБ? Мэр находится на работе, получает заработную плату и в это же время находится за пределами города, на оккупированной территории», – сказал Стрепоченко.

В том же году народный депутат Дмитрий Лубинец сообщил, что Андрей Аксенов обратился к «властям» Крыма и получил российский паспорт. «Выдан 25.06.2014 года. Гражданин Российской Федерации, господин Аксенов на данный момент является мэром города Доброполье Донецкой области, нашего государства Украина», – говорил Лубинец, показывая копию якобы написанного Аксеновым заявления на выдачу паспорта.

Сам Аксенов по поводу своего гражданства сказал: «Я же не могу комментировать плоды больного воображения каких-то людей. Все. Ребята, есть презумпция невиновности. Пока не доказана вина человека, он ни в чем не виноват».

Теперь городской голова Доброполья доказывает свою невиновность в суде.

«Жилья в Крыму у меня нет и никогда не было, что самое интересное. Я могу так сказать: моя семья проживает на территории Украины. Зачем я ездил в Крым? Давайте, пусть хоть какая-то тайна будет», – комментировал обвинения в свой адрес Аксенов в одном из последних интервью.

Его обвиняют в подделке служебных документов и завладении бюджетными средствами. Максимальное наказание (это статья 191 ч. 3 УКУ), если чиновника признают виновным, – это 8 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

«В то время, когда он (Аксенов – ред.) выезжает, у него стоят рабочие дни. То есть, подписываются документы о том, что он в это время работает. Подделка документов с целью получить деньги. Сумма там небольшая, около 6 тысяч гривен», – объясняет местный журналист Артем Лютый.

Лютый отмечает, что городской голова Доброполья – человек непубличный и не очень любит общаться с прессой. Но из высказываний Аксенова и его защитников журналист так понял их взгляд на это дело: «У мэра ненормированный рабочий день. Поэтому, даже отдыхая, он работает».

А вот суды, по мнению Лютого, оттянули на 3 месяца, в том числе, из-за работы прокуратуры. «Первый случай, когда просто прокурор не явился на судебное заседание. И на месяц отложили из-за этого. И 4 августа было судебное заседание, прокурора заменили в последний момент. Женщина, которая приехала, была совершенно не готова к судебному заседанию, не смогла предоставить суду документы, которые просил судья для рассмотрения. И с учетом того, что Андрей Аксенов в сентябре идет в отпуск, дело отложили на 2 месяца. То есть, следующее судебное заседание будет 6 октября», – сообщил Лютый.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Артем Лютый обращает внимание на казус: если Андрей Аксенов выиграет будущие выборы и станет головой громады Доброполья, а суд признает его виновным и запретит занимать руководящие должности, то громада рискует остаться без головы.

Напомним, что Андрея Аксенова подозревают в использовании заведомо поддельных документов и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в 2017 году чиновник получил около 6 тыс. грн зарплаты, но в это время он находился в аннексированном Крыму. При этом полуостров он посещал по поддельным документам. Максимальная санкция по инкриминируемым ему статьям предусматривает лишение свободы до 8 лет, с запретом занимать определенные должности до 3 лет.