У Порошенко была возможность договориться об окончании войны на Донбассе, – Лукашенко

Украина не сможет вернуть Крым в ближайшей перспективе, но с Донбассом ситуация иная. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.



Отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым «при нашей жизни», Лукашенко заявил: «Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».



Лукашенко считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну.



«У Порошенко было много моментов, когда – я скажу недипломатически – извиваясь под столом, за столом, как угодно – можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. "Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это". Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо [президенту РФ Владимиру] Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада», – заявил белорусский президент.