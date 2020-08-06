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У Порошенко была возможность договориться об окончании войны на Донбассе, – Лукашенко

06.08.20 20:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина не сможет вернуть Крым в ближайшей перспективе, но с Донбассом ситуация иная. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым «при нашей жизни», Лукашенко заявил: «Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

Лукашенко считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну.

«У Порошенко было много моментов, когда – я скажу недипломатически – извиваясь под столом, за столом, как угодно – можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. "Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это". Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо [президенту РФ Владимиру] Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада», – заявил белорусский президент.

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