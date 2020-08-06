«Курорт» за 55 рублей: В «ДНР» составили список «передачки» для жителей, проходящих обсервацию

В «ДНР» на питание людей, находящихся на обсервации в больницах, выделяется 55 руб. в день (23 грн по местному курсу валют). Об этом рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.
Она напомнила, что два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, «ДНР» открывает на линии разграничения свой контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка». Через него в «республику» прибывают люди из подконтрольной Украине территории. После прибытия всех направляют в «республиканские» больницы на 14-дневную обсервацию.
«Обсервация – это не курорт и не санаторий. Это отделение больницы, которое временно переведено на спецрежим. Питание там "больничное", разносолов нет (в день на одного пациента выделяется 55 руб.)», – отметила Селиванова.
Побывав в таких больницах и пообщавшись с ее «пациентами», она подготовила список продуктов и вещей, который будет полезен людям, чьи родные прибывают в «республику» через КПП «Еленовка и направляются в обсервацию.
«Список в обсервацию» включает:
- маски многоразовые;
- постельные принадлежности (наволочка, простынь, пододеяльник);
- полотенце банное – 2 шт.;
- полотенце для рук.
– Электроприборы:
- удлинитель + тройник;
- переходник для розетки (с «советской» на евро-розетку);
- жидкость от комаров + фумигатор;
- кипятильник;
- тонометр (при наличии и необходимости);
- зарядные устройства для телефона, планшетаю
– Хозтовары и средства гигиены:
- нитки-иголки;
- ножницы маленькие;
- губка для посуды;
- тряпка для стола;
- мусорные пакеты
- моющее для посуды;
- стульчак на туалет («Очень просили люди», – отметила Селиванова);
- ковшик для душа;
- зубная паста;
- зубная щетка;
- мыло жидкое антисептическое;
- мыло для стирки;
- шампунь;
- маленькая мочалка;
- туалетная бумага;
– Одежда для женщин:
- халат – 2 шт.;
- ночная рубашка – 2 шт.;
- тапочки.
– Одежда для мужчин:
- спортивный костюм – 1 шт.;
- шорты – 2 шт.;
- футболка – 2 шт.;
- тапочки.
– Посуда:
- чашка;
- тарелка плоская – 2 шт;
- тарелка глубокая – 2 шт;
- ложка;
- вилка;
- нож;
- чайная ложка;
- кастрюля небольшая или большая кружка для кипячения воды.
– Продукты:
- домашняя еда в контейнерах;
- овощи (помидоры, огурцы);
- овсянка, пюре, вермишель быстрого приготовления;
- сардельки;
- колбаса сухая;
- творог;
- сметана;
- хлеб;
- вода 5 литров – 2 шт.;
- чай, кофе;
- печенье, конфеты;
- соль, сахар.
«Не забудьте заранее через терминал пополнить счет мобильного оператора "Феникс" вашим родным. Тогда сразу после прохода границы они смогут связаться с вами и сообщить в какое медучреждение едут», – посоветовала Селиванова.
«Еще можно скачать фильмы и сериалы на планшет или маленький ноутбук. Это реально отвлекает в условиях обсервации», – дополнила она.