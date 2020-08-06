«Курорт» за 55 рублей: В «ДНР» составили список «передачки» для жителей, проходящих обсервацию

В «ДНР» на питание людей, находящихся на обсервации в больницах, выделяется 55 руб. в день (23 грн по местному курсу валют). Об этом рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

Она напомнила, что два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, «ДНР» открывает на линии разграничения свой контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка». Через него в «республику» прибывают люди из подконтрольной Украине территории. После прибытия всех направляют в «республиканские» больницы на 14-дневную обсервацию.

«Обсервация – это не курорт и не санаторий. Это отделение больницы, которое временно переведено на спецрежим. Питание там "больничное", разносолов нет (в день на одного пациента выделяется 55 руб.)», – отметила Селиванова.

Побывав в таких больницах и пообщавшись с ее «пациентами», она подготовила список продуктов и вещей, который будет полезен людям, чьи родные прибывают в «республику» через КПП «Еленовка и направляются в обсервацию.

«Список в обсервацию» включает:

маски многоразовые;

постельные принадлежности (наволочка, простынь, пододеяльник);

полотенце банное – 2 шт.;

полотенце для рук.

– Электроприборы:

удлинитель + тройник;

переходник для розетки (с «советской» на евро-розетку);

жидкость от комаров + фумигатор;

кипятильник;

тонометр (при наличии и необходимости);

зарядные устройства для телефона, планшетаю

– Хозтовары и средства гигиены:

нитки-иголки;

ножницы маленькие;

губка для посуды;

тряпка для стола;

мусорные пакеты

моющее для посуды;

стульчак на туалет («Очень просили люди», – отметила Селиванова);

ковшик для душа;

зубная паста;

зубная щетка;

мыло жидкое антисептическое;

мыло для стирки;

шампунь;

маленькая мочалка;

туалетная бумага;

– Одежда для женщин:

халат – 2 шт.;

ночная рубашка – 2 шт.;

тапочки.

– Одежда для мужчин:

спортивный костюм – 1 шт.;

шорты – 2 шт.;

футболка – 2 шт.;

тапочки.

– Посуда:

чашка;

тарелка плоская – 2 шт;

тарелка глубокая – 2 шт;

ложка;

вилка;

нож;

чайная ложка;

кастрюля небольшая или большая кружка для кипячения воды.

– Продукты:

домашняя еда в контейнерах;

овощи (помидоры, огурцы);

овсянка, пюре, вермишель быстрого приготовления;

сардельки;

колбаса сухая;

творог;

сметана;

хлеб;

вода 5 литров – 2 шт.;

чай, кофе;

печенье, конфеты;

соль, сахар.

«Не забудьте заранее через терминал пополнить счет мобильного оператора "Феникс" вашим родным. Тогда сразу после прохода границы они смогут связаться с вами и сообщить в какое медучреждение едут», – посоветовала Селиванова.

«Еще можно скачать фильмы и сериалы на планшет или маленький ноутбук. Это реально отвлекает в условиях обсервации», – дополнила она.