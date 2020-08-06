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«Курорт» за 55 рублей: В «ДНР» составили список «передачки» для жителей, проходящих обсервацию

06.08.20 20:41
Больница в Донецке / Фото из открытых источников
Больница в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» на питание людей, находящихся на обсервации в больницах, выделяется 55 руб. в день (23 грн по местному курсу валют). Об этом рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

Она напомнила, что два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, «ДНР» открывает на линии разграничения свой контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка». Через него в «республику» прибывают люди из подконтрольной Украине территории. После прибытия всех направляют в «республиканские» больницы на 14-дневную обсервацию.

«Обсервация – это не курорт и не санаторий. Это отделение больницы, которое временно переведено на спецрежим. Питание там "больничное", разносолов нет (в день на одного пациента выделяется 55 руб.)», – отметила Селиванова.

Побывав в таких больницах и пообщавшись с ее «пациентами», она подготовила список продуктов и вещей, который будет полезен людям, чьи родные прибывают в «республику» через КПП «Еленовка и направляются в обсервацию.

«Список в обсервацию» включает:

  • маски многоразовые;
  • постельные принадлежности (наволочка, простынь, пододеяльник);
  • полотенце банное – 2 шт.;
  • полотенце для рук.

– Электроприборы:

  • удлинитель + тройник;
  • переходник для розетки (с «советской» на евро-розетку);
  • жидкость от комаров + фумигатор;
  • кипятильник;
  • тонометр (при наличии и необходимости);
  • зарядные устройства для телефона, планшетаю

– Хозтовары и средства гигиены:

  • нитки-иголки;
  • ножницы маленькие;
  • губка для посуды;
  • тряпка для стола;
  • мусорные пакеты
  • моющее для посуды;
  • стульчак на туалет («Очень просили люди», – отметила Селиванова);
  • ковшик для душа;
  • зубная паста;
  • зубная щетка;
  • мыло жидкое антисептическое;
  • мыло для стирки;
  • шампунь;
  • маленькая мочалка;
  • туалетная бумага;

– Одежда для женщин:

  • халат – 2 шт.;
  • ночная рубашка – 2 шт.;
  • тапочки.

– Одежда для мужчин:

  • спортивный костюм – 1 шт.;
  • шорты – 2 шт.;
  • футболка – 2 шт.;
  • тапочки.

– Посуда:

  • чашка;
  • тарелка плоская – 2 шт;
  • тарелка глубокая – 2 шт;
  • ложка;
  • вилка;
  • нож;
  • чайная ложка;
  • кастрюля небольшая или большая кружка для кипячения воды.

– Продукты:

  • домашняя еда в контейнерах;
  • овощи (помидоры, огурцы);
  • овсянка, пюре, вермишель быстрого приготовления;
  • сардельки;
  • колбаса сухая;
  • творог;
  • сметана;
  • хлеб;
  • вода 5 литров – 2 шт.;
  • чай, кофе;
  • печенье, конфеты;
  • соль, сахар.

«Не забудьте заранее через терминал пополнить счет мобильного оператора "Феникс" вашим родным. Тогда сразу после прохода границы они смогут связаться с вами и сообщить в какое медучреждение едут», – посоветовала Селиванова.

«Еще можно скачать фильмы и сериалы на планшет или маленький ноутбук. Это реально отвлекает в условиях обсервации», – дополнила она.

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