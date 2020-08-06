Медовая семья: Переселенец создал семейный кооператив и продает мед в страны Европы

Переселенец из Луганска Константин Стрельцов живет в селе Спиваковка Новоайдарского района Луганщины. Здесь он начал развивать пасеку и создал семейный кооператив, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Константин рассказал, что в селе, куда он переехал с семьей, работы не было. Но было несколько ульев деда. Из них и начал развивать свою пасеку.

«Пасека была у моего деда, я ему летом постоянно помогал, впоследствии он передал ее мне. Пчелы всегда были в моей жизни присутствуют, но сейчас они стали основным заработком для семьи. В селе не было другой работы, поэтому я взялся развивать то, что уже немного умел», – говорит Константин.

Сейчас на пасеке Стрельцова 150 ульев. За несколько лет пасека выросла в 5 раз. В этом помогли грантовые программы от Норвежского совета по делам беженцев, Международной организации по миграции. Все деньги с прибыли мужчина вкладывает в расширение пасеки.

«На грантовые деньги я приобрел медогонку, также дополнительно купил ульи. Благодаря этому моя пасека выросла в 5 раз. Но это небольшая пасека, я мечтаю о ее дальнейшем расширении», – говорит пчеловод.

Зимой Константин Стрельцов учился на тренингах, слушал лекции преподавателей Гадячского аграрного училища, посетил производителей оборудования для пчеловодства, общался с экспортерами меда.

Пчеловод продает мед предприятию, которое экспортирует его в страны Европы. Экспортер проверяет мед на отсутствие примесей – различных сиропов, антибиотиков, и уже проверенный продукт продает в Польшу, Германию, Францию.

В прошлом году Константин вместе с единомышленниками создали кооператив «Медовая семья». Сейчас в него входят 7 семей пчеловодов. Кооператив насчитывает 360 пчелосемей. В этом году мед планируют продавать дороже, ведь будут его предлагать большими партиями от кооператива.

«Кооператив наш молодой – ему меньше года. В него вошли три семьи моих родственников и наши соседи. Это объединение даст нам возможность получить от покупателей высокую цену. Ведь когда сдаешь 1 тонну меда, то цена одна. За 5-10 тонн предлагают более высокую цену. Но мы должны гарантировать качество меда. Какой мед собирают мои родственники и соседи, я знаю, поэтому не волнуюсь за его качество, мы доверяем друг другу», – сказал Константин.

На этой неделе Константин впервые качал мед. Хотя в настоящее время в другие годы уже имел мед из акаций и разнотравья.

«Меда в этом году значительно меньше из-за погоды. Но я не жалуюсь, ведь пчелы все равно смогли его собрать и принести. Я благодарен им за это», – говорит пчеловод.