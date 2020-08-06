Все зашуганы: В «ДНР» пояснили, почему бизнес боится давать интервью прессе

В «ДНР» предприниматели стараются не общаться с прессой. Бизнес настолько осторожен, что не решается вообще ни на какой пиар. Об этом в интервью «республиканскому» изданию рассказал главный эксперт местной консалтинговой компании Дмитрий Устинов.

«Прессе сложно получить интервью, потому что бизнес не знает что сказать и как. Скажут, что всё хорошо – приедет Миндох ("министерство доходов и сборов", – ред.) , и поинтересуется: "Где прибыль?". Скажут, что всё плохо – приедет кто-нибудь другой и скажет, что ты портишь инвестиционный климат», – говорит Устинов.

По его мнению, предприниматели «республики» еще не пришли в себя от экономической политики, сформированной при первом «главе ДНР» Александре Захарченко. «Помните легендарные заявления "Ташкента" (беглый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, – ред.)? Если вам сложно работать, то можете уезжать – мы сами за вас сделаем ваш бизнес. Конечно, [нынешний министр Евгений] Лавренов таких заявлений не делал, но то, что бизнес остался зашуганным – это 100%», – говорит Устинов.

«И знаете, что самое неприятное? Дело в том, что после вступления на должность главы ДНР Дениса Пушилина была масса посылов о том, чтобы бизнес сигнализировал о своих проблемах, кооперировался в какие-то отраслевые объединения и так далее. Но либо наши предприниматели до сих пор не отошли от прошлой экономической политики, либо эти сигналы не доходят до бизнеса, либо нет уверенности, что с их бизнесом ничего не случится после озвучивания своего мнения», – заявил он.

Устинов отметил, что бизнесмены не будут давать интервью прессе, пока не поймут, что их бизнесу ничего не угрожает. «Частный бизнес – это очень чувствительная структура. Предприниматели крайне осторожны в принципе. Если бы они не были осторожными, они бы уже лишились своего капитала на старте. Поэтому вам никто и не дает интервью – бизнес осторожен! Как говорит один наш клиент "Не до жиру, быть бы живу!"», – подытожил Дмитрий Устинов.