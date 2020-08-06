По кличке «Палыч»: Что произошло с главным палачом «ДНР»

«Палыч» – главный палач тюрьмы «Изоляция» в Донецке – запомнился бывшим пленным своей жестокостью. Насиловал, унижал, бил и жестоко пытал заключенных. Сейчас собрано уже немало свидетельств освобожденных из этой тюрьмы «министерства госбезопасности ДНР», передает «Радио Свобода».

По данным сайта «Миротворец», «Палыч» – это Денис Куликовский, житель Донецка, 1984 года рождения. Хотя данная информация достоверно не подтверждена. «Палыч» руководил «Изоляцией» до февраля 2018 года, после очередного избиения одного из заключенных его отстранили.

«Палыч» не просто руководил конвоирами, но и сам любил участвовать в издевательствах.

«Познакомился я с ним практически сразу после того, как меня привезли на "Изоляцию": это было через 10 дней после моего задержания, когда из Горловки меня переместили в Донецк. Он принимал участие в моем оформлении. Он даже был без балаклавы, хотя всегда, когда привозят новеньких, работники "Изоляции" ходят в балаклавах. Один из тех, кто сидел со мной, будто видел его паспорт, и там было написано, что он уроженец города Курахово Денис Кулик. На вид ему около 40 лет, полная фигура… Насколько мне известно, раньше он работал в пенитенциарной службе, и был в 97-й Макеевской колонии начальником отряда и оперуполномоченным, это то, что он сам рассказывал», – вспоминает бывший пленный Станислав Печенкин.

У «Палыча» были и постоянные жертвы: он кого-то себе выбирал и планомерно издевался. Станислав отмечает, что тоже стал одним из «любимчиков». «7 месяцев он меня бил, унижал… Запрещаял мне есть все, кроме каши. После этих 7 месяцев в "Изоляции" меня полуживого вывезли в больницу, где откачивали 5 дней. Кроме меня, у "Палыча" были и другие "любимчики", над которыми он издевался. Он любил выпить и мог уйти в запой на несколько недель, тогда ему вообще срывало "башню": начинались массовые избиения, и некоторые их не переносили. Бывало такое, что запои "Палыча" заканчивались очередным трупом», – вспоминает Печенкин.

В подвале «Изоляция» была камера, где держали задержанных бойцов группировки «ДНР», и время от времени туда спускали «политических» – то есть проукраинских задержанных, чтобы боевики их избивали. «Палыч» наблюдал за этим по видео.

Станислав Печенкин

Еще один бывший пленник, журналист Станислав Асеев рассказывает о «Палыча» как о жесточайшем человеке, которого приходилось видеть во время плена.

«Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, садист-психопат, который не испытывал никакого сочувствия к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было назвать полным отморозком, и он точно не идиот. Он был тонким психологом и очень грамотно играл на чувствах заключенных. Он размещал в соседних камерах людей, которые имели какие-то отношения. Иногда туда попадали пары, иногда муж с женой, чтобы подержать жену несколько дней и муж подписал необходимые документы. Такое происходило на моих глазах. Я сидел в 4-й камере, за стеной была 3-я – женская камера. Он намеренно подсадил к нам в камеру мужа, девушка которого сидела в 3-й камере, – чтобы он сходил с ума от этого, зная, что за стеной его любимая», – рассказывает Асеев.

Журналист вспоминает, что «Палыч» мог обращаться к заключенным матом, что постоянно и делал, а потом резко переходить на «вы», что вызвало диссонанс в восприятии пленных. В отличие от Печенкина, Асееву «повезло» больше, потому что «Палыч» его не бил лично, делегируя это своим подчиненным.

«Но был эпизод осенью 2017 года, когда он в очередной раз напился, взял ночью приближенных к нему заключенных, начал открывать камеры и в каждой камере бил людей. Но, когда они зашли к нам, я спал на первом ярусе, а надо мной спал пожилой мужчина, которому "Палыч" нанес удар в ухо, из-за чего мужчина потерял слух. Потом начал бить других заключенных, но меня не трогал даже пальцем. Он приказал нам встать на колени, завести руки за голову. Он бил других заключенных, а меня били заключенные, которые зашли в камеру вместе с ним. Он разговаривал со мной в ту ночь. Других вывели бить в коридор, а я продолжал стоять на коленях, и он говорил со мной. Он понимал, что у него уже нет другого выбора, о чем и сказал мне. Он жил в "Изоляции", не покидая территории. Боялся, что его убьют, поэтому его психика пошатнулась. Пока он продолжал выполнять свою работу, он сохранял себе жизнь», – продолжил Асеев.

Станислав Асеев

В феврале 2018 года «Палыча» убрали из «Изоляции». Бывшие заложники говорят: его точно не убили, потому что и дальше продолжали привозить в тюрьму для участия в пытках людей.

«Его бросили "на подвал". Тогда приехало его руководство, человек с позывным "Ленин", дал автоматную очередь под нашими окнами. "Палыча" загнали в 6-ю камеру, позже посадили "на подвал" и долго там держали. Затем его перевезли на подвалы "МГБ" на Шевченко, 26 (это подвалы бывшего Апелляционного суда Донецка, – ред.). Затем его вернули на "Изоляцию", где он жил в отдельном вагончике. Затем он исчез. Но пленные, которых выводили на работы, видели, как его привозили на территорию "Изоляцию" пытать новеньких», – рассказывает Станислав Асеев.

В Офисе генерального прокурора Украины известно, кем является человек по кличке «Палыч». «Этот человек в настоящее время идентифицирован, он – гражданин Украины, однако, на данный момент любой другой информации об этом лице я не могу предоставить», – говорит Роман Цыб, начальник отдела Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Что сейчас с «Палычем» и где он находится – неизвестно. Вокруг его судьбы идет много слухов среди дончан и бывших пленников, ни один из них на данный момент не удалось подтвердить или опровергнуть.