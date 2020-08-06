В Мариуполе паук «убил» кота

В поселке Моряков (окраина Мариуполя) кот умер от укуса паука. Все произошло в частном секторе, передает «Сайт города Мариуполя».

Хозяин домашнего животного рассказал, что паук вцепился в кота и ужалил его. Через некоторое время у животного начались судороги, задержка дыхания, приведшая к смерти.

Чтобы удостовериться в причине смерти домашнего питомца, мужчина принес его в лабораторный центр.

Как отметила энтомолог Мариупольского городского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Людмила Доценко, предоставленный образец паука относится к роду Alopecosa* – пауки-волки. «Все пауки ядовитые, но не все смогут прокусить кожу человека. Для животных яд более опасен», – отметила она.

В лабораторном центре также отметили, что это первый случай, когда обращаются к ним люди по поводу укуса пауком домашних котов или собак.

* Alopecosa – паук рода в семье Lycosidae (паукиволки), известно около 140 видов и нескольких подвидов. Предпочитают сухие климаты.