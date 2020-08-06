COVID-19 на Донетчине: Заболели еще 10 жителей (Карта)

Сегодня, 6 августа, в Донецкой области обнаружили еще 10 больных коронавирусной болезнью. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

3 в Мангушском районе (мужчины 40 и 55 лет, женщина 50 лет);

2 в Мариуполе (мужчина 24 лет, женщина 38 лет);

1 в Покровске (мужчина 33 лет);

1 в Дружковке (мужчина 55 лет);

1 в Константиновке (женщина 73 лет);

1 в Краматорске (мужчина 47 лет)

1 в Святогорске (мужчина 71 года).

«Обращаю внимание, что во вчерашнем отчете была ошибка: за вчера было обнаружено не 14, а 13 новых больных. 14-му же больному диагноз поставили еще на прошлой неделе, и он уже был учтен в одном из предыдущих отчетов», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 9490 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 818 человек;

на лечении – 118 пациент;

летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 августа в Украине COVID-19 заболели 76 808 человек (42 524 пациента – выздоровели, 1 819 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 940 случаев (выздоровели – 749 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 136 случаев (выздоровели – 114 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 914 заразившихся (выздоровели – 860 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» – 621 заразившийся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).