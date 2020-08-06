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Мариуполь: В роддоме умерла 21-летняя роженица и ее ребенок

06.08.20 22:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В роддоме Мариуполя по неизвестным причинам умерла 21-летняя мариупольчанка, которая находилась на 35-неделе беременности. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

31 июля в 23:00 в Кальмиусского отделения полиции поступило сообщение о том, что в перинатальном центре роддома умерла беременная девушка 1999 года рождения.

«Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время полиция ожидает ее результаты», – отметили правоохранители.

По факту возбуждено два уголовных производства, предварительная квалификация по Уголовному кодексу Украины:

  • ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай»;
  • ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

По информации «Сайта города Мариуполя», Юлия Б. скончалась 30 июля в перинатальном центре №1. Перед этим она родила умершего в утробе ребенка.

По словам родственников молодой женщины, она поступила в перинатальный центр на 34-ой неделе 24 июля. Обратилась за медицинской помощью, так как почувствовала, что ребенок малоподвижен.

Женщина рожала ребенка двое суток. При рождении он был мертв. Через некоторое время после родов она скончалась.

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