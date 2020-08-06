Они связаны между собой: Какие угрозы Донбассу несет затопление шахт

До 2014 года на Донбассе работали 150 угольных шахт. С началом боевых действий в результате разрушения инфраструктуры, прекращения энергоснабжения, демонтажа насосного оборудования подтопляемых или полностью затоплены около 39 шахт. Еще 70 (по обе стороны линии разграничения) находятся на стадии ликвидации и часть из них также будет затоплена, передает «АКМЦ».

Большинство шахт в Донецкой области гидравлически взаимосвязаны между собой. Поэтому затопление шахт в «Л-ДНР» создает условия для перетекания воды на смежные шахты, расположенные на подконтрольной территории.

Особое беспокойство вызывает состояние закрытых шахт «Южная» и им. Артема в подконтрольном Торецке, которые гидравлически связаны между собой и с закрытой шахтой им. Гагарина (неподконтрольная Горловка). На сегодня все эти шахты затапливаются единственным бассейном.

Эксперты НИИ экологической безопасности Государственной экологической академии последипломного образования подготовили тематический отчет по затоплению шахт для Координатора проектов ОБСЕ в Украине. По их информации, затопление шахт в первую очередь влияет на уровень грунтовых вод и геологическую устойчивость земной поверхности.

Грунт оседает и может привести к деформации и разрушению объектов городской инфраструктуры и промышленности, в том числе системы водоснабжения. Зоны осадок почвы уже зафиксированы в нескольких агломерациях, например, Донецк-Макеевка-Харцызск, Торецк-Горловка-Енакиево, Шахтерск-Снежное-Хрустальный (Красный Луч).

По данным информационной системы

окружающей среды Донбасса deis.menr.gov.ua

Периодически фиксируются подтопления подвалов частных жилых домов в городе Селидово, расположенных вдоль реки Соленая, в которую шахта ГП «Шахта им. Д. С. Коротченко» сбрасывает шахтные воды.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что со временем загрязненные шахтные воды ухудшат качество подземных и поверхностных вод, используемых, в частности, для питьевого водоснабжения и орошения с обеих сторон линии разграничения.

Особенно опасны для окружающей среды:

шахта «Юнком» (на неподконтрольной территории, под Енакиево), в которой в 1979 году был проведен подземный ядерный взрыв;

шахты, которые использовались для хранения опасных отходов («Александр-Запад», «шахта им. Калинина» в Горловке, «Углегорская»), которые уже затоплены более чем наполовину.

Еще одним из негативных последствием остановки работы и подтопления угольных шахт является выделение шахтного газа на поверхность (метан, углекислый газ), который накапливается в горных выработках. Газ выходит на поверхность, накапливается в подвалах жилых домов и угрожает взрывами.

Прогнозы специалистов звучат угрожающе, и они слишком приблизительные из-за невозможности получить точные данные по шахтам в «Л-ДНР».

В Донецкой облгосадминистрации считают, что точный прогноз последствий возможен только после проведения углубленного мониторинга и анализа гидрогеологической обстановки и через улучшение качества постоянного мониторинга окружающей среды. В разработанной «Региональной программе мониторинга состояния окружающей среды в Донецкой области на 2020-2024 годы» планируется создать опорную областную сеть мониторинга нарушенного режима подземных вод.

Кроме того, для точного прогноза развития гидрогеологической ситуации необходимы исследования на неподконтрольной территории, для чего необходимо привлечение международных организаций.

Чтобы предотвратить негативных последствий подтопления шахт, необходима координация и совместные действия с обеих сторон линии соприкосновения.