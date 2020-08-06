«Путин – человек, но…»: Лукашенко рассказал, как изменился Путин за 20 лет

Александр Лукашенко за время своего правления наблюдал за становлением и изменением личности Путина. Эти изменения стали проявляться после того, как Путин в качестве преемника Ельцина стал президентом России. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«А Вы понимаете, почему Ельцин выбрал в преемники именно Путина? И не жалел ли он об этом потом?», – спросил Гордон.

«Я это понимаю, но я об этом говорить не буду. Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он сокрушался и жалел – так я ж у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить», – ответил Лукашенко.

Он пояснил, что Ельцин был властолюбивый человек, «а Путин же тоже не подарок». «Ельцин был добрый, я его называл – добрый русский медведь. Конечно, Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно, не приемлемо – это не для Путина. И это одна из причин, которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем тому», – рассказал белорусский лидер.

Он отметил, что Ельцин бы никогда не поступил так по отношению к Украине, как это сделал Путин. Аналогично как и по отношению к Беларуси. «У Ельцина и нынешнего президента ответственность иная. Ельцин был противником распада Советского Союза, они просто боролись за власть. Но ему не нужно было разрушение. Ельцин часто мне говорил – он считал себя виновным в распаде Советского Союза… Он из этой колеи выскочить мог (он же с характером), но уже не хотел... У Ельцина ко всем республикам было хорошее отношение, он считал себя по отношению к ним старшим, что он их всех должен поддержать, помочь», – вспоминает Лукашенко.

У Путина же, по его словам, по отношению к постсоветским странам «система другая, особенно сейчас».

«У Путина была хорошая черта. Я ему часто о ней говорил: знаешь, Володя, если что-то надо от тебя взять, я знаю, что нужно сделать – добиться от тебя обещания. Если ты пообещаешь, никогда не отступал от слова. Это хорошая черта для военного человека. А сейчас, эти полгода, я вижу: одно сказано – переделано, другое сказано – отступили. И вот это барахтанье. Путин обещает – правительство решает по-иному. Уже нет жесткости, когда: договорились – сделали», – акцентировал президент Беларуси.

Лукашенко признал, что Путин периода 1999 года серьезно отличается от Путина-2020. «Он стал маститым руководителем. Когда я его первый раз встретил на посту президента, это был больше воспитанный сотрудник КГБ. В хорошем смысле слова. Он аккуратно наблюдал за ситуацией, опыта у него в этих хитросплетениях особо не было. Но вел себя достойно. Никогда не лез на рожон, не спорил, выслушивал точки зрения, оставлял за собой право подумать. Сейчас же это он все знает. Ему не нужно дополнительно думать, в нем уже компьютер работает», – поясняет глава Беларуси.

«В нем осталось еще что-то человеческое, настоящее? Или он полностью превратился в государственную функцию?», – задал вопрос Гордон.

«Функционала у него хватает. Но Путин – человек. Это не в том нашем понимании, что он весь хороший, все понимает и прочее. Он человек – своеобразный человек, который не похож на других. Мне не нравится в нем главная черта, которая, кстати, для политика – супер. Он никому не доверяет. А вот у меня этого не хватает, нельзя быть таким открытым. А он в этом отношении сдержан, закрыт. А почему Путин человек? Он любит все человеческие "прелести" – и спортсмен хороший, и на лыжах, может и бокал вина выпить, и пошутить, и посмеяться, и в компании побывать. Но это внешне скрыто. Но это не значит, что он в этой части не человек. Это я так воспринимаю, может, я ошибаюсь», – ответил Лукашенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»