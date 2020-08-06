Спустя 10 лет после жестоких убийств на Донетчине заново будут судить семью «гангстеров»

Прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора отцу и двум его сыновьям, обвиняемым в разбойных нападениях и убийствах предпринимателей в Великоновоселковском районе на Донетчине, передает «Сайт города Мариуполя».

Осенью 2010 года жители Великоновоселковского района и всей Донетчины были шокированы известиями о трех кровавых убийствах. Тогда впервые заговорили о криминальном «семейном подряде», которых назвали «гангстерами». Под суд попали отец и два сына Харакоз, которых обвиняли в тройном убийстве предпринимателей и жены одного их них. Трупы супружеской пары обнаружили расстрелянными в автомобиле, а третья жертва была закопана в поле.

Обвиняемым вменяли убийства, а одному из братьев еще кражи и ограбления. Им грозило пожизненное заключение и содержались они в СИЗО поселка Каменск в условиях абсолютной изоляции. Обвинение настаивало, что семья действовала с целью легкой наживы, а про отца семейства – Виталия Харакоза – в СМИ появилась информация, что он чуть ли не с детства готовил сыновей Рената и Родиона к преступлениям.

Волновахский районный суд 23 сентября 2011 года приговорил главу семейства Харакоз и его старшего сына к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, а младшего сына – к 13 годам лишения свободы. Но те были не согласны с приговором.

Суды тянулись годами и после победы Майдана депутаты-радикалы Дмитрий Линько и Игорь Мосейчук вступились за семью Харакоз, объявили их жертвами режима Януковича и заявили, что в деле нет ни экспертиз, ни свидетелей, ни доказательств. Сам же глава арестованного семейства рассказывал, что ранее у него отбирали авто с целью выкупа, а накануне он обращался в полицию по факту обнаружения плантаций конопли. Виталий Харакоз намекал на «прокурорский след» в этих криминальных делах, и на то, что его «чистосердечное признание» следствие добыло противозаконным путем.

На один из судов по Харакозам в Приморском районе Мариуполя в 2015 году приехал Мосийчук с бойцами батальона «Святая Мария». После этой встречи на следующий день судья Сараев ушел на больничный с легкими телесными повреждениями. Игорь Мосийчук сказал, что берет дело под личный контроль и будет бороться за Харакозов.

Потом это судебное производство ушло из поля общественного внимания. Хотя страсти продолжали кипеть. Защита и родственники подсудимых настаивали на фальсификации дела, а обвинение – на их виновности.

В 2018 году братья Ренат и Родион Харакозы, а также их отец Виталий Харакоз были оправданы.

Но 5 августа 2020 года пресс-служба прокуратуры Донецкой области дала понять, что точку в этом деле ставить еще рано.

«Верховным судом по кассационным жалобам прокуратуры Донецкой области отменено решение Донецкого апелляционного суда, которым оставлен без изменений оправдательный приговор Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя в уголовном производстве по обвинению трех лиц в жестоких убийствах из корыстных побуждений», – сообщили в прокуратуре.

Суды первой и второй инстанций пришли к выводу о непричастности мужчин к совершению особо тяжких преступлений. Однако Верховный суд обратил внимание последних на непредоставление надлежащей оценки всем доказательствам, предоставленным стороной обвинения и отменил судебные решения как необоснованные.

«По решению кассационной инстанции, по делу назначено новое апелляционное рассмотрение», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь заново, спустя 10 лет после совершения преступлений, новому суду предстоит разобраться, кто же такие Харакоз: безжалостные убийцы или жертвы политических игр.