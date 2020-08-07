Зачем Зеленскому Кравчук в переговорах по Донбассу: Мнения экспертов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук нужен власти таким себе «рупором» переговорного процесса по Донбассу: его роль будет в том, чтобы публично объяснять обществу о ситуации в переговорах, в том числе и оправдывать возможные неудачи. Об этом пишет «Сегодня».

Эксперты в один голос отмечают, что работу ТКГ по-прежнему будет курировать первый замглавы делегации Алексей Резников. Поэтому перед Кравчуком будет стоять отдельная задача.

«Думаю, Кравчук на переговорах будет отражать исключительно стратегию Банковой. А еще он нужен прежде всего для того, чтобы комментировать процесс на телеэкранах для украинской аудитории. Он сам сказал, что переговорный процесс требует публичности. Но вот лично у меня возникают опасения. Я не исключаю того, что Зеленский будет готовить какие-то уступки. И вот Кравчук будет обращаться к патриотической части населения, чтобы эти уступки оправдывать и объяснять. Вот мне кажется в этом основная роль Кравчука, которому самому, кстати, нравится, как учителю все разъяснять», – сказал в комментарии изданию политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань и добавил, что в случае провала переговоров, Кравчук будет разъяснять причины.

А вот политолог Вадим Карасев считает, что медийность Леонида Кравчука даже усилит позиции Украины.

«Кучма при всех его достоинствах – не медийный политик. А Кравчук – медийный. И он начинает объяснять, разъяснять, публично расставлять акценты. Потому его приход в группу – это скорее активизация ТКГ, активизация украинской позиции», – сказал он.