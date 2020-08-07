Лукашенко рассказал о напряженных отношениях и ссорах с Путиным

У президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина отношения остаются напряженными. Также за годы правления бывали и ссоры. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Это правда, что Ваши отношения с Путиным изначально не сложились и все эти годы остаются напряженными?», – спросил Гордон.

«Если я скажу, что это неправда, это будет несвойственно моему стилю. Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба – сильные личности, извините за нескромность», – ответил президент Беларуси.

Также Лукашенко отметил, что, когда обнимается во время встречи, делает это искренне.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Он действительно и по возрасту, и по "весу" старший брат. Но поведение старшего и младшего…», – сказал белорусский лидер.

«Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. У нас в деревне было всегда так: многодетные семьи, старшенькие тащили за собой младшеньких… Я часто Путину говорю: "Старший брат помочь должен, подсказать, не подножку поставить, когда ты бежишь, а поддержать". И я его таковым и считаю, и старался так выстраивать отношения. Но он несколько другой. Он человек городской», – уточнил он.

Также президент Беларуси сообщил о ссорах за эти годы. «Чего только у нас не было. Мы очень хорошие друзья, несмотря на эти вот перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями, в том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным. Он мне тоже может сказать. Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга», – рассказал Лукашенко.

При этом он сообщил, что два лидера никогда друг на друга не кричали, однако эмоционально обсуждали темы и что-то доказывали друг другу. «Такое у нас почти каждую встречу бывает, когда мы один на один обсуждаем какие-то вопросы», – резюмировал Лукашенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»