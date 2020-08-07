В 200 метрах от границы с РФ: ОБСЕ зафиксировала военные грузовики на неподконтрольной Донетчине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области 3 грузовика военного типа и микроавтобус неподалеку границы с Россией. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 августа.

«4 августа в 22:07 БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 грузовика военного типа и 1 микроавтобус, стоявшие на грунтовой дороге примерно в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Маныч (76 км к востоку от Донецка) и ориентировочно в 200 м к западу от границы, в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения», – сказано в отчете.

Также сообщается, что «в 22:12 и 22:18 соответственно микроавтобус и один из упомянутых выше грузовиков начали движение в юго-западном направлении от границы по грунтовой дороге».

«Также в 22:18 два других грузовика отправились в северо-восточном направлении по той же дороге, достигнув границы в 22:36», – сообщили в ОБСЕ.