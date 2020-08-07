100% гарантирую, что Путин не останется президентом РФ до 2036 года, – Лукашенко

Владимир Путин не останется президентом РФ до 2036 года. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Вы и Путин называли развал СССР величайшей политической катастрофой 20 века. И в этом вы сошлись. А в чем еще вы похожи с Путиным?», – задал вопрос украинский журналист.

Лукашенко ответил, что не знает, как Путин оценивал распад СССР в самом начале. А то, что российский президент говорил, что это «главная трагедия в его жизни» – это было потом.

«Я считаю, что политик, конечно, меняется со временем – его взгляды и т.д. Но не в угоду конъюнктуре», – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что «мы похожи с Путиным только тем, что мы мужики, со всеми вытекающими из этого последствиями». «А все остальное… Где-то какая-то схожесть есть, но мы с ним абсолютно разные люди. Абсолютно разные», – подчеркнул Лукашенко.

Также он выразил уверенность, что Путин не останется президентом до 2036 года.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам 100% гарантирую. Во-первых, все зависит от ситуации, от обстановки. А она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, на Гордона, если он будет руководителем. Мы – первые. Мы – главы государств, поэтому будут валить», – заявил президент Беларуси.

«Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас», – сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос о президентстве Путина он еще раз настойчиво ответил, что Путин не будет президентом до 2036 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»